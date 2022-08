Calciomercato Inter News/ Skriniar in bilico, Alexis Sanchez verso la risoluzione

La calda estate dell’Inter prosegue anche con i colpi in uscita. Dopo aver rinforzato la rosa con il grande ritorno di Lukaku, ecco che il club pensa anche alle cessioni. Vediamo le ultime news di calciomercato del club nerazzurro. Su tutti, dovrebbe partire Alexis Sanchez. Il cileno è sempre più vicino alla risoluzione con il club e il suo futuro potrebbe essere al Marsiglia. “Sono tranquillo. Non ho ancora deciso. Vado a giocare, voglio ancora vincere. Un leone è così. Se mi aspettavo un addio diverso? Sono felice così” ha raccontato a Sky Sport dopo la cena con l’agente. Sull’addio all’Inter, ha dichiarato: “Ancora è presto…”. Attesa, dunque, per la risoluzione.

Resta un rebus il futuro di Andrea Pinamonti. Il giocatore piace a vari club, su tutti Atalanta e Sassuolo. Le parole di Percassi nella giornata di ieri, però, hanno lasciato qualche punto interrogativo. “Ottimo giocatore, ma in attacco siamo a posto”, ha detto l’AD dei bergamaschi. Per Tuttosport, potrebbe trattarsi di una strategia. L’attaccante comunque piace ancora al Sassuolo, che può perdere Raspadori e Berardi.

Presto potrebbe sbloccarsi anche la situazione legata a Milan Skriniar. Come analizza La Gazzetta dello Sport, l’Inter aspetta novità per quanto riguarda il difensore. Al momento la situazione è ferma: il Paris Saint-Germain, al quale piace il giocatore nerazzurro, non ha ancora avanzato nuove offerte. La richiesta dell’Inter, comunque, non cambia: il club vuole almeno 70 milioni di euro per cedere il difensore slovacco. Si aspettano dunque novità con una possibile offerta dei parigini.

Non è escluso che nella lista dei partenti vi sia anche Denzel Dumfries, che piace a diverse squadre. L’Inter, rivela sempre La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse arrivare un’offerta intorno ai 50 milioni di euro, potrebbe lasciarlo partire. L’esterno olandese potrebbe essere costituito, in caso di addio ai nerazzurri, da Castagne o Odriozola. Questi sono i nomi che piacciono in caso di addio.

