DIRETTA INTER PSG/ Video streaming tv: nessun precedente ufficiale, ma nella ICC… (oggi 1 agosto 2023)

DIRETTA INTER PSG: I TESTA A TESTA

La diretta di Inter Psg comincia tra poco. Le due squadre non si sono mai incrociate in un contesto ufficiale, e questa forse è una notizia interessante visto che entrambe, da parecchi anni (contando anche i transalpini) sono protagoniste nelle coppe europee. Spiccano però due amichevoli che erano state disputate nella International Champions Cup, intrigante torneo estivo – itinerante – che ha definitivamente chiuso i battenti nel 2019. Tre anni prima il Psg aveva battuto l’Inter a Eugene, in Oregon: doppietta di Serge Aurier e gol di Layvin Kurzawa, per i nerazzurri a segno Stevan Jovetic.

Nel 2019 invece eravamo in Cina, e l’Inter si era imposta ai calci di rigore: sotto per effetto del gol realizzato da Thilo Kehrer, la squadra di Antonio Conte aveva pareggiato al 94’ grazie a Samuele Longo, e poi dal dischetto era risultato decisivo Joao Mario non prima che Samir Handanovic portasse in vantaggio l’Inter con due parate. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Inter Psg, nel frattempo entrambi i club hanno fatto parecchi passi avanti e potrebbero anche incrociarsi nella prossima Champions League, non vediamo l’ora che possa eventualmente accadere perché sarebbe una grande sfida… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER PSG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia che riguarda la diretta tv di Inter Psg: la partita amichevole sarà infatti trasmessa dalla televisione satellitare. Nello specifico il canale è Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) mentre al 251 bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio. La stessa emittente fornisce il servizio di diretta streaming video di Inter Psg, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go, ma per quanto riguarda la mobilità ci si potrà affidare anche alla piattaforma DAZN, anche in questo caso naturalmente bisognerà esserne clienti.

INTER PSG: BIG MATCH IN GIAPPONE!

Inter Psg è in diretta dal Japan National Stadium di Tokyo, alle ore 12:00 di casa nostra, martedì 1 agosto: grande show in amichevole per i nerazzurri, che alzano dunque l’asticella e, dopo aver giocato contro l’Al Nassr, se la vedono ora contro i campioni di Francia e una delle squadre più temibili in Europa, certamente quella con maggiori potenzialità economiche – e dunque in sede di calciomercato – ma ancora a caccia di quella Champions League che a questo punto si potrebbe definire un’ossessione, soprattutto per tutti gli sforzi (appunto) che sono stati fatti per arrivare a metterla in bacheca.

L’Inter, che l’anno scorso ha vinto due trofei, a livello di calciomercato ha già fatto qualcosa ma deve ancora sistemare qualche ruolo: il portiere titolare innanzitutto, ma anche un attaccante che affianchi Lautaro Martinez e magari quel difensore centrale che sostituisca realmente Milan Skriniar, che oggi sarà incrociato come ex. Nel frattempo però andiamo a scoprire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco a Tokyo, dunque possiamo prenderci del tempo per andare a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Psg.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PSG

Chi sarà dunque in campo nella diretta Inter Psg? Studiando le probabili formazioni, potremmo dire che Simone Inzaghi dispone un 3-5-2 nel quale Filip Stankovic e Raffaele Di Gennaro possono alternarsi in porta; poi difesa con Darmian, Acerbi e Alessandro Bastoni (De Vrij e Bisseck come alternative), in mezzo invece le alternative non mancano con Frattesi e Barella in competizione con Calhanoglu, che può anche fare staffetta con Asllani in cabina di regia. Sulle fasce, Cuadrado-Dumfries e Dimarco-Gosens sono i due ballottaggi; Lautaro Martinez e Marcus Thuram possono partire titolari in attacco.

Luis Enrique, sempre alle prese con la “grana” Mbappé, vara un 4-3-3: il portiere è Gigio Donnarumma, poi due tra Kimpembe, Marquinhos e Skriniar giocano centrali di difesa con i laterali bassi che possono essere Hakimi, altro ex della partita, e Bernat. A centrocampo tantissime scelte potenziali: Vitinha e il nuovo arrivato Ugarte con il nostro Ndour, o ancora Carlos Soler come mezzala tattica. Nel tridente offensivo possibilità soprattutto per il giovane Ekitike, con Asensio e Neymar che lo possono appoggiare, da valutare anche l’avanzamento eventuale del già citato Soler.











