Calciomercato Inter News/ Vertice societario per il nuovo difensore. Dumfries rimane (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUBBI SU HERMOSO

Il calciomercato Inter ha bisogno di un consulto tra i piani alti per quanto riguarda l’acquisto del difensore. Da una parte Hermoso, calciatore d’esperienza svicolato, dall’altro un acquisto più ridotto e con un ingaggio minore, vedi Kiwior. Questo è il grande dilemma nerazzurro.

Mehdi Taremi, chi è?/ L'attaccante dell'Inter è arrivato tardi, riservato nella vita privata (9 luglio 2024)

Oaktree ha fatto capire che tra le due opzioni quella di Hermoso sia la meno quotata: la società preferisce puntare sulla sostenibilità di un giocatore futuribile piuttosto che fare un investimento senza possibilità di guadagno alla Hermoso. D’altronde difficilmente, in caso di acquisto dell’ex Atletico, si riuscirà a venderlo guadagnandoci tra 3/4 anni.

Calciomercato Juventus News/ Sancho vuole solo i bianconeri. Thuram è arrivato al J Medical (9 luglio 2024)

In ogni caso i contatti col giocatore proseguono, tra l’Inter e il Napoli il calciatore preferirebbe i lombardi vista la partecipazione alla Champions League e Mondiale per Club, ma sono da capire le intenzioni della società che come detto non sembra molto interessata a questo tipo di operazioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES RIMANE

Il calciomercato Inter passa anche dai rinnovi. Quello di Barella è già ufficiale mentre per Lautaro si attenderà la fine della Copa America. In questi giorni si è aggiunto anche Inzaghi che si appresterà a diventare l’allenatore di Serie A più pagato dopo il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio.

Calciomercato Roma News/ Abbandonata la pista Chiesa, obiettivo Mikautadze in attacco (9 luglio 2024)

A questi si unirà presumibilmente Dumfries. Uno scenario di calciomercato che mesi fa sembrava impossibile dato che il primo a dover partire era proprio l’olandese: poi un colpo di scena, le parti si sono avvicinate e l’Inter ha offerto un adeguamento da 2.5 a 4 milioni all’anno per l’ex PSV.

L’entourage era fermo alla richiesta di 5, ma probabilmente si chiuderà per qualcosa in meno. Finiti gli Europei, dove Dumfries è tra i titolari dell’Olanda di Koeman, le due parti si vedranno per ridiscutere degli ultimi dettagli prima di annunciare quello che sembra un rinnovo sempre più probabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA