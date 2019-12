Calciomercato Inter/ Pellegrini: rosa già completa e per lo scudetto… (esclusiva)

Dopo anche il successo ottenuto per 4-0 contro il Genoa nell’ultima di Serie A per il 2019 i tifosi nerazzurri sognano in grande: l’Inter sta disputando un grande campionato, ma cosa ci vuole veramente per competere fino in fondo con la Lazio e Juventus e vincere lo scudetto? Forse basterebbe solo prendere quel campione che aumenterebbe il tasso tecnico dell’Inter, un giocatore di grande classe, magari proprio nella prossima sessione di calciomercato invernale, che certo ci riserverà qualche grande sorpresa. Per parlare di tutto questo abbiano sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pensa che l’Inter possa comprare un campione per puntare veramente allo scudetto? Devo dire che se l’Inter non avesse avuto i suoi infortuni che l’hanno contraddistinta come Sensi, Barella, Alexis Sanchez potrebbe avere anche dei punti in più in classifica. Penso quindi che l’Inter possa continuare così anche con gli effettivi che ha.

Una terza punta da affiancare a Lukaku e Lautaro Martinez? Intanto c’è sempre Alexis Sanchez, la mia opinione è quindi che sia inutile acquistare un’altra punta. E’ inutile comprare tanto per spendere!

E se fosse Ibrahimovic? No Ibrahimovic ha già 38 anni, è reduce da un infortunio, non mi sembra ideale per il reparto offensivo nerazzurro. Se è vero che è stato uno dei più grandi attaccanti di sempre, anche per la sua eccezionale personalità, non lo vedo idoneo per questa Inter.

C’è qualche altro reparto da migliorare nella squadra di Conte? Complessivamente la formazione nerazzurra ha una rosa molto completa, magari se partisse Godin a gennaio, si potrebbe prendere un difensore per il reparto arretrato.

E’ possibile arrivare a un fuoriclasse come Messi, Neymar, Bale? In Italia solo la Juventus ha fatto un’operazione di questo livello prendendo Cristiano Ronaldo. Un’operazione che del resto potrà concludersi positivamente solo se la Juve vincesse la Champions. Credo invece che l’Inter come altri club italiani non possano permettersi una cosa del genere.

Neanche l’operazione di calciomercato per Bale è possibile? No per il suo costo del suo cartellino, il suo ingaggio molto alto, il fatto che non converrebbe prenderlo perchè Bale subisce sempre molti infortuni. Bale poi è alla soglia dei trent’anni, è stato pagato dal Real Madrid 120 milioni di euro. Un’operazione impossibile per l’Inter…

