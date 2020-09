Calciomercato Inter/ Tutto fatto per Kolarov: su Skriniar c’è il PSG

Sono movimenti di calciomercato in difesa in casa Inter: la dirigenza nerazzurra si sta muovendo in questi primi giorni della finestra estiva per puntellare il reparto arretrato dello schieramento di Antonio Conte e in tal senso arrivano buone notizie. Stando alle ultime voci di calciomercato pare infatti che sia imminente l’approdo a Milano di Aleksandar Kolarov: il difensore della Roma avrebbe dato il suo assenso al trasferimento e ora sono solo pochi dettagli da sistemare prima che il terzino indossi la maglia della Beneamata. Secondo poi quanto ci riporta il portale calciomercato.com, pare che per il terzino sia pronto un contratto annuale, con opzione per un altro anno (la formula che l’Inter ha fin da subito portato avanti): l‘ingaggio invece si aggirerà sui 3 milioni di euro. Va poi aggiunto che a conclusione della trattativa di calciomercato, l’Inter verserà nelle casse della Roma (che deteneva il cartellino di Kolarov fino al 2021) un piccolo indennizzo economico, che potrebbe variare tra i 1 e i 2 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER: SKRINIAR PRONTO A PARTIRE?

E per un nuovo arrivo nel reparto difensivo di Antonio Conte ecco che un giocatore potrebbe partire, proprio in questa finestra di calciomercato estiva, dove l’Inter è scatenata: parliamo di Milan Skriniar, in cima alla lista degli esuberi in casa nerazzurra. Benché solo pochi giorni fa il ds Ausilio abbia affermato a Sky sport che il terzino per il momento non sarebbe in partenza, pure sono tante le voci e le indiscrezioni che vedono lo slovacco pronto a fare le valigie. Dopo una stagione piena di alti e bassi e con la concorrenza interna di Kolarov, presto a Milano, è evidente che in casa nerazzurra ci sarà ben poco spazio per il difensore ex Sampdoria: che pure rimane uno dei profili più appetibili nel mercato europeo. Anzi come ci ricorda fantacalcio.it, per Skriniar già mezza Europa sarebbe pronta a bussare alla porta dell’Inter, e in primis interessato allo slovacco ci sarebbe il Paris Saint Germain. Anzi pare che lo stesso Leonardo abbia chiesto informazioni sul giocatore e dall’Inter non sia arrivata una chiusura netta a un’ipotetica trattativa: la quale però, per la dirigenza nerazzurra non può partire per meno di 50 milioni di euro.



