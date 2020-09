Calciomercato Juventus/ Ag Higuain: “E’ addio, ma niente Serie A o Argentina per ora”

E’ la bomba di calciomercato in casa Juventus: solo questa mattina in una lunga intervista concessa a Tuttosport, il fratello e agente di Gonzalo Higuain ha chiarito quale sarà il futuro del bomber, che come si vocifera da tempo, non sarà più in bianconero. La notizia era nell’aria da tempo, ma solo oggi se ne ha la conferma: tra Higuain e la Juventus dunque sarà addio in questa finestra di calciomercato e dunque tocca ora solo lavorare per trovare un accordo sulla rescissione di contratto (l’argentino aveva ancora un anno formalmente) e ovviamente una nuova squadra per l’attaccante La decisione però come ci racconta l’agente Nicolas Higuain è avvenuta in via unilaterale: “La società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all’addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti”. E la delusione come è facile immaginare è stata grande: “Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. L’ambizione della Juventus è conquistare la Champions, ma non so quanti giocatori abbiamo vinto 3 scudetti realizzando complessivamente 66 reti. Però siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, QUALE FUTURO PER IL PIPITA?

Dunque tra Higuain e la Juventus alla fine sarà davvero divorzio e ora resta da capire dove l’attaccante argentino si accaserà. Nella stessa intervista concessa a Tuttosport, il fratello agente ha riferito che per il momento non è intenzione del bomber accasarsi di nuovo in Serie A come anche in Argentina, dove però non esclude di accasarsi in futuro, ma mai al Boca Juniors (“è Cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali”). Per il momento l’agente ha riferito di parecchi sondaggi arrivati da “Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, e USA”, ma pare che ancora nulla di concreto vi sia sul tavolo. Stando poi alle ultime voci di calciomercato raccolte dal Corriere dello sport per Higuain si sta facendo sempre più vicino un futuro negli Stati Uniti, dove l’Inter Miami come i Los Angeles Galaxy e il DC United si sono già fatto avanti. Pure in Qatar sono diversi i club pronti ad accogliere il Pipita, come l’ Al Duhail che in passato ha accolto altri ex juventini come Benatia e Manduzkic.



