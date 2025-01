Calciomercato Juventus, la cessione di Cambiaso e il suo sostituto

Nelle ultime ore quelle che sembravano solo voci per il calciomercato Juventus sembrano poter diventare realtà, il Manchester City si sta avvicinando sempre di più ad Andrea Cambiaso e sembrerebbe aver offerto, o essere pronto a farlo, una cifra che supera i 40 milioni auspicati fino a qualche settimana fa e che sarebbe intorno ai 60 milioni, che non solo permetterebbero ai bianconeri di mettere a segno una grossa plusvalenza, ma anche di cedere un giocatore che da prima scelta è calato nelle gerarchie di Thiago Motta, forse per via di un litigio tra i due, e non è più ora indispensabile per il suo gioco. La cessione del terzino verrebbe coperta dall’acquisto di Alberto Costa e da Weston McKennie che nelle ultime gare è stato impiegato in quella zona di campo, e permetterebbe a Cristiano Giuntoli di intervenire sul mercato.

Calciomercato Fiorentina/ Calvert Lewin idea in attacco, Italiano vuole Biraghi (17 gennaio 2025)

Il nome che la dirigenza bianconera avrebbe individuato per questa sessione di calciomercato Juventus come perfetto sostituto di Cambiaso è quello di Patrick Dorgu, esterno classe 2004 danese di proprietà del Lecce capace di giocare su tutta la fascia, sia in fase offensiva che in quella difensiva, e che quest’anno ha già trovato 3 gol e 1 assist nelle sue 19 presenze. La Juventus dovrebbe superare la concorrenza del Napoli ora in vantaggio e che ha già comunicato al ragazzo di volerlo portare in azzurro in questa o nella prossima sessione di mercato e che tramite Antonio Conte sembrerebbe aver già ricevuto il sì del calciatore, la cessione di Cambiaso cambia però le carte in tavola con Giuntoli disposto a pagare una cifra leggermente superiore per avere Dorgu in bianconero nell’immediato.

Diretta Sampdoria Udinese Primavera/ Streaming video tv: scontro tra ultimi della classe (17 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus, il possibile addio in attacco e l’investimento in difesa

Un altro giocatore è finito al centro del calciomercato Juventus negli affari in uscita e si tratta di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo infatti con l’arrivo di Kolo Muani potrebbe aver perso il suo posto da titolare che in questa stagione non ha portato tanti vantaggi alla Juventus, inoltre il poco interesse nel rinnovare il contratto e i 12 milioni che andrà a percepire nella prossima stagione fanno si che Cristiano Giuntoli abbia aperto al trasferimento, anche in questa sessione di mercato. Il club che si sarebbe mostrato interessato è l’Arsenal a cui manca in rosa un vero attaccante centrale e l’unico che poteva interpretare quel ruolo, Gabriel Jesus, si è infortunato e ha terminato in anticipo la stagione, i gunners potrebbero fare un’offerta alla Juventus da 40 milioni con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan/ Reyna o Joao Felix se salta Rashford, Walker più vicino (17 gennaio 2025)

Il possibile trasferimento di Cambiaso e Vlahovic verso la Premier League porterebbe una grossa cifra nelle casse bianconere che potrebbero usare alimentare il calciomercato Juventus e affondare su un difensore centrale a lungo seguito ma che per il prezzo richiesto era stato abbandonato dai piani della Juventus, il giocatore in questione è David Hancko, difensore centrale slovacco del 1997 in forza al Feyenoord e che interessa a Thiago Motta per la sua capacità di giocare anche come terzino destro e per la sua propensione offensiva.

A rallentare questa operazione di calciomercato Juventus è la richiesta del club olandese di 40 milioni che non ha intenzione di abbassare, la Juventus dovrebbe quindi accettare di pagarli ma con le possibili uscite avrebbe la liquidità per farlo e accontentare quindi il tecnico con il difensore che tanto cerca.