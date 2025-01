CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOLO MUANI AL JMEDICAL E POI LA FIRMA

Il calciomercato Juventus è più che mai attivo in queste ore con l’imminente arrivo ufficiale di Kolo Muani. Già approdato a Torino nella giornata di ieri, la punta classe 1998 della Nazionale francese sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito e si attende dunque a breve l’annuncio del suo trasferimento alla Juve dopo l’avventura vissuta con il Paris-Saint Germain iniziata nel 2023. Quest’anno il ventiseienne Kolo Muani ha siglato due reti e fornito un assist vincente ai suoi compagni in quattordici apparizioni tra campionato e Champions League.

Preso per rafforzare l’attacco di mister Thiago Motta con la formula del prestito secco fino a giugno, Kolo Muani contenderà il posto da titolare a Dusan Vlahovic, sempre seguito dall’Arsenal stando ai rumors nell’ottica di rimpiazzare l’infortunato Gabriel Jesus. Secondo La Stampa, la Vecchia Signora potrebbe anche rinunciare al serbo se dovesse ricevere un’offerta interessante dai Gunners ma in questo modo tornerebbe ad avere un problema di mancanza di giocatori specialmente in quella zona del campo, considerando anche il sempre incerto futuro dell’indisponibile Arkadiusz Milik.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PIACE TOMORI DEL MILAN PER LA DIFESA

Il reparto avanzato non è però l’unico settore del campo in cui il calciomercato Juventus dovrebbe intervenire per sistemare l’organico da qui al termine della stagione in corso. I piemontesi hanno manifestato qualche difficoltà anche in difesa e per questa ragione vorrebbero mettere le mani su Fikayo Tomori, di proprietà del Milan. Dopo essersi già aggiudicati Pierre Kalulu in estate con la formula del prestito, la Juve spera quindi di ricostituire la coppia di centrali difensivi che aveva contribuito alla conquista dello Scudetto rossonero agli ordini di mister Pioli nel 2021/2022.

Secondo le indiscrezioni di calciomercato Juventus più recenti, la volontà del Milan di accaparrarsi però il trentaquattrenne Kyle Walker dal Manchester City, potendo essere schierato sia da terzino che nel mezzo, potrebbe convincere la stessa società lombarda a lasciar partire Tomori da cui trarrebbe un affare da 30 milioni di euro divisi fra 5 milioni di prestito oneroso più 20 milioni per l’obbligo di riscatto condizionato ed a cui andrebbero aggiunti pure altri 5 milioni di bonus. Così facendo il Milan sarebbe quasi in grado di rientrare dell’investimento effettuato al momento di aggiudicarsi il calciatore dal Chelsea.