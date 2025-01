CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NO AL PRESTITO PER ZIRKZEE

Il calciomercato Juventus resta sempre vigile sulla situazione Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese è ormai in rottura completa con il Manchester United, soprattutto dopo la sostituzione dopo la mezz’ora nel match contro il Newcastle. È stata emblematica l’entrata negli spogliatoi dopo il cambio all’Old Trafford con i tifosi che hanno applaudito la scelta del tecnico Amorim. Insomma, è stata messa la parola “fine” sotto tutti i punti di vista sulla sua permanenza a Manchester. Adesso però va trovata una soluzione che accontenti tutti: la società, che ha speso 40 milioni più commissioni in estate, lo stesso Zirkzee che vorrà sicuramente evitare altre sei mesi così e naturalmente anche chi lo acquista.

La Juventus era interessata in estate e lo è ancora oggi, ma c’è da risolvere il discorso relativo alla formula. I bianconeri vorrebbero inizialmente acquistare il giocatore con la formula del prestito fino a giugno e diritto di riscatto. Il Manchester United vuole la cessione definitiva, cercando di non far calare ulteriormente il valore del calciatore. Bisognerà vedere anche cosa ne pensa Zirkzee in tutto ciò che però potrebbe prendere molto bene l’idea di tornare in Italia sotto la guida di Thiago Motta. Con l’attuale tecnico bianconero, l’olandese ha conquistato la qualificazione in Champions League con il Bologna da protagonista assoluto e si è trasformato nel trampolino di lancio perfetto prima di approdare in Premier League.

A proposito di campionato inglese, ci sono novità anche sul fronte uscite per il calciomercato Juventus. Douglas Luiz è stato uno degli acquisti più costosi di tutta la Serie A, ma fin qui non ha convinto affatto con le sue prestazioni. Su di lui ci sarebbe infatti l’ombra della cessione, precisamente in Premier League dove Guardiola si è detto molto interessato di riportarlo nel campionato inglese dove tanto bene aveva fatta gli scorsi con la maglia dell’Aston Villa.

I bianconeri però non vorrebbero cederlo immediatamente, anche perché tra i centrocampisti il primo nella lista trasferimenti è Nicolò Fagioli. Inoltre il Manchester City vorrebbe acquistarlo in prestito in attesa del ritorno di Rodri. Insomma, la situazione se ci pensiamo è molto simile a quella di Zirkzee. Le squadre che vendono non si accontentano dei prestiti, ma vorrebbe o cederli definitivamente o al limite posticipare il pagamento con un prestito con obbligo di riscatto.

