Calciomercato Juventus/ Kulusevski sacrificato per la punta? La società ci pensa…

CALCIOMERCATO JUVENTUS: KULUSEVSKI LA CHIAVE PER IL BIG?

Il calciomercato Juventus riflette sul nome dell’attaccante: ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sappiamo quali sono gli elementi sul taccuino bianconero ma anche che per ognuno di questi calciatori ci sono delle difficoltà. La Stampa oggi fa il punto della situazione, o meglio come altri media introduce un nuovo elemento: Dejan Kulusevski, lo svedese classe 2000 che la Juventus ha acquistato nel 2020 dall’Atalanta – via Parma – e che adesso sembra finito ai margini del progetto di Massimiliano Allegri. Con Andrea Pirlo, Kulusevski aveva più spazio; quest’anno invece il nuovo allenatore lo fa giocare poco, di lui si ricorda un gol (fondamentale) a San Pietroburgo per battere lo Zenit nel finale e poco altro.

Calciomercato Milan/ Chelsea punta Theo Hernandez: Maldini al lavoro per blindarlo

Che fosse discontinuo e a volte quasi svagato si sapeva, ma anche che i margini di miglioramento sono enormi; ecco, quello che va capito è se la Juventus intenda ancora scommettere su di lui o voglia invece venderlo per monetizzare in maniera adeguata. A oggi, questo significa inserirlo in uno scambio per arrivare al big: ecco, Kulusevski al momento viene trattato come la pedina di calciomercato che tutti vogliono e che la propria squadra cerca di infilare ovunque, forte di una buona valutazione a livello di cartellino e dell’interesse tecnico sul calciatore. Sarà davvero così? Difficile stabilirlo, ma intanto proviamo a riassumere quali possano essere le idee della Juventus.

Ferran Torres al Barcellona/ Calciomercato, primo colpo per Xavi: al City 55 milioni

KULUSEVSKI PEDINA DI SCAMBIO PER…

Dejan Kulusevski è l’arma di calciomercato che la Juventus utilizzerebbe per almeno tre nomi (naturalmente, uno tra questi). Il primo è Anthony Martial: il Manchester United ha rifiutato il prestito secco al Siviglia e vorrebbe guadagnare qualcosa, questo qualcosa potrebbe essere il titolo temporaneo del giovane svedese in quello che sarebbe uno scambio per almeno sei mesi, giocatore per giocatore. Abbiamo poi il Sassuolo e, ovviamente, Gianluca Scamacca: sicuramente Kulusevski sarebbe giocatore gradito ad Alessio Dionisi, ma qui bisogna ricordare che la scorsa estate la società neroverde non ha mai realmente preso in considerazione le contropartite tecniche nei discorsi che riguardavano Manuel Locatelli.

Scamacca alla Juventus?/ Calciomercato, è il preferito di Allegri ma il Sassuolo...

Infine la Fiorentina: qui il grande sogno si chiama naturalmente Dusan Vlahovic, il serbo costa almeno 70 milioni di euro e con la valutazione di Kulusevski la Juventus abbasserebbe non poco la parte cash. Certo, resta da capire se Rocco Commisso intenda cedere il suo gioiello ai grandi rivali dopo averlo già fatto con Federico Chiesa; soprattutto, andrebbe valutato se davvero la Juventus voglia privarsi di un giocatore come Kulusevski, che avrà anche tardato nel salto di qualità ma resta un elemento che, se messo nelle giuste condizioni, può essere in grado di fare la differenza anche negli anni a venire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA