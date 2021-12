Scamacca alla Juventus?/ Calciomercato, è il preferito di Allegri ma il Sassuolo…

SCAMACCA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, OPERAZIONE COMPLESSA

Che la Juventus sia alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato è certamente vero, che sia Gianluca Scamacca il nome giusto o comunque quello in cima alla lista ha ormai trovato conferme un po’ dappertutto, che l’operazione vada in porto invece è decisamente più complesso. Anche SportMediaset oggi fa il punto sullo stato dell’arte: Scamacca piace tanto alla Juventus che lo vorrebbe prendere a gennaio, l’operazione potrebbe ricalcare quella che ha portato Manuel Locatelli a Torino (cioè un pagamento dilazionato) e tecnicamente potrebbe ricordare quella che nel 2011 vide Alessandro Matri passare dal Cagliari alla Juventus per poi diventare centrale nel progetto di Antonio Conte (anche se, va detto, Matri aveva già segnato di più rispetto a Scamacca).

Calciomercato Lazio/ Occhi puntati sul Portogallo: piacciono Tomas Ribeiro e Jovane

Dunque un giovane che possa proseguire il progetto di rinnovamento, ma che al contempo possa già considerarsi pronto subito e dare una mano alla squadra a correre verso la qualificazione in Champions League; Massimiliano Allegri lo preferirebbe rispetto a tutti gli altri profili, fatto salvo che il reale sogno del calciomercato Juventus sarebbe Dusan Vlahovic che però è davvero lontano dalla possibilità di vestire la maglia bianconera, almeno stando alle indiscrezioni.

Calciomercato Napoli/ Insigne, il Toronto prepara l'offerta ma a gennaio è complicato

IL SASSUOLO DETTA LE SUE CONDIZIONI

Che fare allora? Su Scamacca si può puntare, ma il Sassuolo ha appena venduto Jérémie Boga all’Atalanta, ha chiuso la cessione più cara nella sua storia e tutto ha bisogno tranne che di monetizzare, oltre al fatto squisitamente di campo che vedrebbe partire due giocatori offensivi nella stessa sessione di calciomercato. Giovanni Carnevali ha fissato il prezzo: Scamacca costa 40 milioni di euro e da questa valutazione non si scende. La Juventus dunque sa di dover forzare la mano, il che potrebbe significare accordarsi con la società neroverde in qualche modo.

Calciomercato Roma/ Occhi su Boubacar Kamara, un'occasione a prezzo di saldo?

Infatti, il Sassuolo al momento avrebbe l’idea di aspettare giugno e favorire un’asta, visto che solo in Italia Inter e Milan avrebbero espresso interesse nei confronti dell’attaccante e poi ci saranno le big inglesi, su tutte il Tottenham con Antonio Conte che gradisce non poco il ragazzo. Insomma, l’operazione di calciomercato con cui la Juventus vorrebbe portare Scamacca a vestire la propria maglia è davvero difficile: per gennaio sarà durissima, magari se ne potrà parlare per l’estate ma qui Cherubini e compagnia dovranno giocare d’anticipo e schierare motivazioni importanti per convincere il calciatore.

LE ALTERNATIVE DELLA JUVENTUS A SCAMACCA

Quali sono allora le alternative del calciomercato Juventus a Gianluca Scamacca? I solti noti, diremmo: Arkadiusz Milik è un vecchio pallino e forse il più semplice da far arrivare a gennaio, perché nel Marsiglia gioca poco, conosce la Serie A, l’Olympique potrebbe aprire al prestito e lui già a suo tempo aveva accettato di vestire la maglia bianconera. Sempre in Ligue 1 la situazione di Mauro Icardi è precaria, ma qui la Juventus – che ha avuto l’argentino in cima alla lista degli attaccanti a lungo, e forse ancora oggi – si dovrebbe scontrare con la volontà del Psg, che sarebbe decisamente più propenso a una cessione a titolo definitivo che non a una soluzione temporanea.

È francese ma gioca in Premier League Alexandre Lacazette, desideroso di lasciare l’Arsenal – ha rifiutato il rinnovo del contratto – ma forse arrivato a 30 anni non si è trasformato nello sfondareti che si pensava potesse essere; del suo compagno nei Gunners Pierre-Emerick Aubameyang avevamo parlato, messo fuori rosa è di fatto già con entrambi i piedi fuori dall’Emirates (è ormai impossibile che resti) ma per la Juventus, oltre all’imminente Coppa d’Africa che il calciatore giocherà con il Gabon, il problema è l’ingaggio davvero troppo elevato per le sue casse. Scamacca resta la priorità di calciomercato, come del resto lo era già in estate: staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA