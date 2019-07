Calciomercato Juventus News/ De Ligt vicino, affare da 80 milioni (Ultime notizie)

Il calciomercato Juventus, archiviata la presentazione di Adrien Rabiot, si concentra adesso sull’affare Matthijs De Ligt: nella giornata di ieri Mino Raiola era ad Amsterdam per provare a limare i dettagli economici con l’Ajax, che potrebbe accettare un’offerta di 80 milioni di euro. L’accordo con il difensore centrale olandese c’è già, come detto nei giorni scorsi, la Juventus però starebbe lavorando per abbassare il prezzo del cartellino e per questo pensa di inserire alcune contropartite tecniche. Moise Kean era un nome caldo, ma non sarà girato alla Johan Cruijff Arena: questo perchè i bianconeri non sono del tutto convinti di perdere a titolo definitivo un attaccante promettente e che ha già fatto vedere ottime cose sia pure con poco spazio, mentre l’Ajax non è disposto a inserire clausole per la ricompra. Dunque, si va sempre più verso una soluzione con il 100% del pagamento cash, ma alla Continassa filtra ottimismo visto che le altre pretendenti al cartellino di De Ligt, in prima fila Barcellona e Psg, sembrano ormai essersi defilate dall’affare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BONUCCI PUO’ PARTIRE

Per un Matthijs De Ligt in arrivo, il calciomercato Juventus potrebbe salutare Leonardo Bonucci: si tratterebbe anche di un affare prettamente numerico, perchè l’olandese arriverebbe per giocare e uno dei centrali a disposizione di Maurizio Sarri, turnover a parte, potrebbe essere di troppo. La pista che portava al Psg si sarebbe raffreddata, ma Bonucci è un difensore che ha tanto calciomercato: il Manchester City pareva disposto a fare follie qualche anno fa, oggi non ha mollato del tutto l’idea di aggiungerlo alla sua rosa visto che il viterbese gode della stima di Pep Guardiola, cui piacciono molto i centrali con piedi buoni che sappiano impostare. Dovendo spendere 80 milioni per De Ligt, la Juventus dovrà anche incassare: un’offerta di 50 milioni di euro potrebbe essere quella giusta per la cessione di Bonucci, che dunque lascerebbe la maglia bianconera per la seconda volta in tre anni dopo aver giocato per un anno con il Milan. Per adesso comunque siamo solo alle indiscrezioni…

