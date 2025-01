CALCIOMERCATO JUVENTUS, FATTA PER RENATO VEIGA

Chiuso il secondo acquisto del calciomercato Juventus con i bianconeri che hanno finalmente preso un nuovo difensore che possa far rifiatare Gatti e Kalulu e far dimenticare la partenza di Danilo oltre ai lunghi infortuni di Bremer e Cabal. L’acquisto è quello di Renato Veiga che arriva dal Chelsea con una formula di prestito oneroso che durerà fino alla fine della stagione ma consentirà ai Blues di avere il calciatore a disposizione per il Mondiale per Club.

La trattativa, secondo Fabrizio Romano, costerà circa cinque milioni di euro al calciomercato Juventus che pagherà lo stipendio di Veiga oltre che il prestito che non prevede nessun diritto di riscatto ma andrà a migliorare la condizione della difesa bianconera. Il motivo di questa formula è da cercare nel prossimo giugno dove la Juventus comprerà un altro difensore con Hancko che rimane in pole position per rinforzare un reparto ricco di calciatori duttili.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, VLAHOVIC SEGUITO DA CHELSEA E ARSENAL

Non ci sono solo entrate nel calciomercato Juventus che ha da poco accolto Kolo Muani dal Paris Saint-Germain e potrebbe vedere una grossa uscita soprattutto in attacco dove non tutti stanno convincendo. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus entro la prossima sessione di mercato e ha diverse squadre interessate al suo cartellino nonostante le prestazioni sotto tono dell’ultimo periodo che lo hanno reso anche molto inquieto.

Secondo Calciomercato.it, la Juventus potrebbe far partire l’attaccante serbo già a gennaio per un’offerta intorno ai 40 milioni di euro e sul calciatore è forte l’interesse di Arsenal, Chelsea e Barcellona che sono alla ricerca di un nuovo attaccante titolare che sappia giocare anche spalle alla porta. Vlahovic è un classe 2000 ma il suo contratto inizia a pesare troppo per la società bianconera che non può sostenere il suo ingaggio soprattutto a fronte di prestazioni deludenti che non riescono ad aiutare la squadra.

