CALCIOMERCATO JUVENTUS, SALTA ARAUJO

Il calciomercato Juventus saluta sul più bello Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano sembrava aver chiesto la cessione al Barcellona fino a qualche giorno fa, stufo di non trovare più spazio tra le file dei blaugrana. Ora però la situazione si è rovesciata. Araujo infatti avrebbe addirittura trovato un accordo verbale per il rinnovo ed è in attesa di un incontro con gli agenti per limare i dettagli prima di mettere nero su bianco la sua permanenza in Spagna. Tra le parti del contratto da rivedere c’è anche quella relativa alla clausola.

Calciomercato Juventus/ Kolo Muani arriva in giornata. Ora tutto su Araujo del Barcellona (15 gennaio 2025)

Insomma, si è completamente ribaltata la dinamica relativa ad Araujo e dunque la Juventus non perderà nemmeno tempo a ripresentarsi con un’altra offerta. Per Giuntoli è il momento di cercare una soluzione entro due settimane. La fine del calciomercato si avvicina e ad oggi la Juventus non sembra avere le idee chiare. Gli unici due difensori centrali rimasti in rosa sono Kalulu e Gatti, considerando che Bremer si è infortunato al crociato nella partita contro il Lipsia. A questo punto la Juventus potrebbe tornare su Antonio Silva del Benfica dato che il calciatore vuole trasferirsi a Torino. Il suo procuratore è Jorge Mendes, super agente tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, che ha spinto il ragazzo alla Juve.

Calciomercato Juventus News/ Tomori torna di moda per la difesa, City occhi su Cambiaso (14 gennaio 2025)

Ad opporsi al matrimonio è il Benfica che ha rifiutato la proposta juventina di prestito con diritto di riscatto. I lusitani vorrebbero cederlo a titolo definitivo dunque incassano la cifra che preferiscono, così da poterci guadagnare nell’immediato. L’altro nome del calciomercato Juventus è Hancko del Feyenoord. Anche in questo caso il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento in Serie A, ma la squadra di Rotterdam preferirebbe rinviare ogni tipo di decisione per il calciomercato estivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TOMORI TORNA DI MODA

Il calciomercato Juventus potrebbe provare a tentare un’altra volta il Milan con Tomori. Il difensore inglese è stato accostato ai bianconeri, specialmente nel periodo Fonseca ovvero quando era ai margini della rosa rossonera.

Calciomercato Juventus News/ Sfuma Araujo, tutto fatto per Alberto Costa e Kolo Muani (13 gennaio 2025)

Conceicao invece sembra puntarci molto dato che l’ha messo subito titolare nelle due sfide di Supercoppa Italiana contro Juventus e Inter. La società potrebbe però accettare la sua cessione considerando la presenza di Gabbia e Thiaw.

La Juve vorrebbe offrire un prestito oneroso di 5 milioni e un riscatto obbligatorio a 20 più bonus, raggiungendo così quota 30. Una cifra che potrebbe far vacillare il Milan, alla ricerca di giocatori in altri reparti.