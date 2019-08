CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala chiave per Icardi? (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus nelle ultime ore si è arricchito di un’altra certezza. Paulo Dybala non giocherà nel Tottenham Hotspur, che sembrava pronto a chiudere in extremis la trattativa per portare a Londra l’argentino a fronte di un’offerta da 70 milioni di euro. Non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere un’operazione riguardo la quale Dybala voleva comunque avere tempo per trattare sull’ingaggio. Tempo che non c’è stato visto che il mercato oltremanica ha chiuso i battenti giovedì, ma non è detto che la “Joya” resti a Torino, come tutti hanno pensato fosse inevitabile dopo le trattative saltate con l’Inghilterra. La Juventus spera ancora di poter mettere le mani su Mauro Icardi e con l’Inter fresca dell’ingaggio di Lukaku e sempre molto vicina a Dzeko, l’esubero dell’ex capitano potrebbe portare a un clamoroso scambio tra argentini, anche se sull’operazione non è ancora arrivato l’ok, importantissimo, di Antonio Conte che sta supervisionando ogni aspetto tecnico della costruzione della nuova Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE MANDZUKIC IN ATTESA

La chiusura del mercato inglese rappresenta per il calciomercato della Juventus una riduzione dei fronti per agire e cercare di piazzare alcuni esuberi. La questione Dybala resterà aperta ancora a lungo, ma ci sarà da far fronte anche a un Mario Mandzukic che, senza garanzie precise dal nuovo tecnico Maurizio Sarri, sta cercando una sistemazione per provare a fare ancora la differenza in campo. Con Allegri in panchina la versatilità tattica del croato era stata una delle armi segrete della Juventus, ma il suo modo di stare in campo poco si adatterebbe ai rigidi schemi sarristi. Per caratteristiche, Mandzukic sembrava particolarmente adatto ad un trasferimento in Inghilterra, ma nessuna trattativa è decollata ed ora la Juventus rischia di ritrovarsi con un esubero di lusso. Anche perché sul fronte Gonzalo Higuain nulla si muove, ma sul Pipita Sarri sarebbe pronto a provare un estremo tentativo di rilancio, mentre per Mandzukic i dubbi tecnico-tattici dell’allenatore toscano sarebbero molti di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA