CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Paratici insiste per Miranda del Barca (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus vede la società al lavoro su alcune operazioni di rifinitura che potrebbero portare il club bianconero a puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. E un’operazione tra le altre sembra monopolizzare l’attenzione di Fabio Paratici, che sta provando a strappare al Barcellona un talento classe 2000. Si tratta di Juan Miranda, esterno che la Juventus ha cominciato a corteggiare quando il giovane ha avuto la certezza di non poter essere l’erede di Jordi Alba in Blaugrana, come si sarebbe aspettato. Il Barcellona non vorrebbe perdere il cartellino di Miranda e punta eventualmente a un prestito secco, altrimenti la richiesta sarebbe di 20 milioni di euro. Troppo, ma la Juventus vuole farsi forte dell’ok del giocatore per far scendere questa cifra a 10 milioni di euro. Paratici è già stato a Barcellona per trattare la cosa e i bianconeri vorrebbero chiudere in tempi brevi la trattativa, che potrebbe portare Miranda entro fine agosto a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PELLEGRINI TORNA A CAGLIARI

Tra le varie operazioni del calciomercato della Juventus ce ne sono alcune già definite. Semaforo verde ad esempio per il ritorno di Luca Pellegrini a Cagliari. L’esterno difensivo si è ben distinto nell’ultimo campionato con la maglia dei rossoblu, ma poi era tornato nel club di appartenenza, la Roma. La Juventus ha intessuto con i giallorossi un oneroso scambio che ha portato Spinazzola nella Capitale e Pellegrini in bianconero, ma il club torinese ha preferito lasciare un’altra stagione l’esterno in Sardegna, per agevolare la sua crescita. Pellegrini, classe ’99, a Cagliari ha collezionato 12 presenze prima di un infortunio che lo ha frenato, ma ora potrà riprendere il discorso interrotto in rossoblu. Ancora nessuna novità invece sul fronte Dybala: la Juventus attende un’offerta dal Paris Saint Germain anche se alcuni rumors hanno parlato, in caso di passaggio in Francia dell’argentino, di un fronte che potrebbe aprirsi per Neymar. Forse improbabile, ma si resta alla finestra.

