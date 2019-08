CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala-Matuidi, il PSG sferra l’assalto (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus potrebbe arrivare in extremis ad una svolta importante. Infatti si parla di una trattativa che si starebbe per sbloccare tra il Barcellona e il Paris Saint Germain per il ritorno di Neymar in maglia blaugrana. Un’operazione economicamente imponente che permetterebbe ai francesi di sferrare l’assalto a due obiettivi bianconeri da tempo tenuti sotto controllo. Il PSG sta dialogando da tempo con la Juve, ha cercato di prendere Mandzukic che non si è dimostrato convinto del passaggio sotto la Tour Eiffel, ma con la liquidità garantita dalla cessione di Neymar potrebbe cercare il doppio colpo da Torino. Paulo Dybala innanzitutto, con l’argentino che sarà comunque sul mercato fino alla fine, con la Juventus decisa a sacrificarlo per motivi sia economici sia tecnici. Ma nell’operazione potrebbe rientrare anche Blaise Matuidi, che Sarri non vede come elemento ideale per il suo centrocampo. A sua volta potrebbe essere la Juventus ad avere, a pochissimi giorni dalla fine del mercato, una liquidità tale da sferrare un clamoroso colpo in extremis.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I MARGINI PER ICARDI

Il calciomercato della Juventus, una volta salutato Paulo Dybala, potrebbe far registrare un clamoroso ultimo arrivo, inseguito in fondo da tutta l’estate. Quello di Mauro Icardi, che da tempo ha fatto capire all’Inter che l’unica destinazione gradita, in caso di partenza da Milano, sarebbe Torino sponda bianconera. La stessa Inter potrebbe persuadersi, per non rischiare di ritrovarsi il giocatore fuori rosa e peggio ancora perderlo a parametro zero l’anno prossimo, a cedere Icardi ai rivali di sempre, opzione che Marotta ha sempre cercato di evitare, cercando soluzioni all’estero che non si sono mai concretizzate e sondando un interesse del Napoli che non è mai stato preso in considerazione da Icardi. Il tempo però stringe e l’Inter non sarebbe comunque disposta a fare sconti. Servirebbe una ricca chiusura per Dybala per investire poi buona parte dei soldi del PSG nel bomber che Maurizio Sarri richiede da tempo per la sua nuova Juventus, tanto da non aver lasciato partire Gonzalo Higuain proprio per mancanza di alternative.

