Calciomercato Juventus News/ El Shaarawy piace a Motta: può arrivare per Chiesa o Soulé (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CHIESA E IL DOMINO CON LA ROMA

Può innescarsi un effetto domino per quanto riguarda il calciomercato Juventus, che dopo i colpi dei primi giorni di estate non si vuole fermare. Adesso bisogna pensare a vendere: sono già partiti in due, vale a dire Samuel Iling Junior e Enzo Barrenechea andati all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, ma possiamo considerare tre addii vista la scadenza del contratto di Adrien Rabiot. Cristiano Giuntoli ha bisogno di monetizzare sul serio: per questo Federico Chiesa è sempre stato indicato come possibile sacrificio, anche perché non si sta trovando l’accordo per il rinnovo e l’aria in casa Juventus appariva tesa, che fosse per i rapporti con Massimiliano Allegri o meno.

Di Chiesa abbiamo spesso raccontato di come la Roma fosse in prima fila: si dice che i giallorossi abbiano già trovato l’accordo con il calciatore ma che ora la palla sia in mano alla Juventus, che non ha perso la speranza di trattenere l’esterno rimettendolo al centro del progetto, anche perché nel 4-2-3-1 di Thiago Motta potrebbe giocare in un ruolo naturale e non sacrificato come seconda punta come ai tempi del 3-5-2 di Allegri. Chiesa però potrebbe vedere l’addio al mondo bianconero come l’occasione giusta per far ripartire la sua carriera, e dunque si continua a pensare che possa partire: su di lui resta vigile anche il Napoli, ma con la Roma Giuntoli potrebbe appunto innestare l’effetto domino.

EL SHAARAWY IL NOME NUOVO?

Stando alle indiscrezioni di questi giorni, il calciomercato Juventus valuterebbe una cessione di Chiesa alla Roma ma in cambio di una parziale contropartita. Thiago Motta, che da quando è arrivato alla Continassa sembra avere le idee chiare sulla rosa e su cosa gli serva, avrebbe dato il benestare all’arrivo di Stephan El Shaarawy: giocatore esperto che nella Roma ha trovato certamente spazio ma non quanto si sarebbe aspettato, elemento sacrificabile per i giallorossi vista anche l’età (classe 1992) ma anche giocatore che nella Juventus potrebbe ritrovare la sua giusta dimensione, andando di fatto a ricoprire la casella di esterno sinistro sulla trequarti.

Attenzione perché il Faraone potrebbe rientrare in un’altra operazione: alla Roma piace molto Matias Soulé che resta sempre in ottica Atalanta nell’affare Teun Koopmeiners (che però si è arenato), anche per il giovane argentino, che nel frattempo si è messo a disposizione di Thiago Motta in questi primi giorni di allenamento, potrebbe esserci l’idea di chiedere El Shaarawy in uno scambio che avrebbe chiaramente risvolti economici diversi rispetto a quelli per Chiesa. In più, si potrebbe citare anche Dean Huijsen che la Roma ha avuto per sei mesi in prestito: qualora Daniele De Rossi dovesse richiederlo, anche lui potrebbe entrare in una trattativa di calciomercato pur se qui la Juventus sembra maggiormente intenzionata a monetizzare da un’eventuale cessione.











