Calciomercato Roma News/ Mathew Ryan secondo portiere, non è finita per Chiesa e Soulé (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA: MATHEW RYAN SECONDO PORTIERE

La Roma ha individuato il secondo portiere, colui che affiancherà Mile Svilar: è Mathew Ryan una delle prossime mosse di calciomercato del club giallorosso. La dirigenza capitolina ha deciso di puntare sull’estremo difensore australiano classe ’92 che è svincolato dopo aver disputato due stagioni nell’Az Alkmaar. Stando a quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe trovato un accordo di massima col portiere.

Invece, Tammy Abraham potrebbe andar via: l’interesse del Milan è molto forte ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Il Tempo, la società giallorossa continua a chiedere 30 milioni di euro per cedere il centravanti. Il Milan dal canto suo starebbe provando a convincere la Roma ad abbassare la sua richiesta, senza riuscirci per il momento, mentre per calciomercato.com il club rossonero potrebbe offrire una contropartita alla Roma. Si tratta di Noah Okafor, che può fare al caso della Roma perché è interessata a un nuovo esterno offensivo per la fascia sinistra.

CALCIOMERCATO ROMA: LE ULTIME SU CHIESA E SOULÉ

Non è tramontata del tutto la pista che porta a Federico Chiesa, anche perché con 25 milioni di euro lo si potrebbe acquistare dalla Juventus, ma al club giallorosso piace anche Matias Soulé, che avrebbe già detto sì ai capitolini. Secondo le informazioni raccolte dal Messaggero sulle mosse di calciomercato della Roma, per il calciatore argentino servirebbero 30 milioni di euro più bonus, che però possono essere tolti se si inserisse una percentuale sulla rivendita del talento sudamericano.

Nelle ultime ore di calciomercato era emerso il possibile rifiuto di Soulé al Leicester, ma in realtà le porte non sarebbero chiuse: se per Repubblica il club inglese avrebbe offerto 20 milioni di euro, per il Corriere della Sera sarebbe salito a 25 milioni di euro più bonus, ma la Roma potrebbe arrivare a pareggiare la proposta del Leicester, potendo contare sulla volontà di Soulé. Per Tuttosport al momento il club inglese è avanti nella sfida per Soulé, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

