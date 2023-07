Calciomercato Juventus News/ Facundo Gonzalez ad un passo, spunta l’idea Freuler (venerdì 28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IN ARRIVO IL DIFENSORE DAL VALENCIA

Il calciomercato Juventus è pronta ad accogliere un nuovo calciatore. Dopo l’arrivo di Timothy Weah, ecco Facundo Gonzalez prossimo a vestire la casacca bianconera dopo che la società piemontese è stato tempestiva a piazzare il colpo con un blitz decisivo. Un acquisto che non è nato dal nulla: infatti la Juventus è sulle tracce del classe 2003 del Valencia già da tempo, avviando i contatti con l’entourage del calciatore uruguaiano nelle settimane scorse.

Federico Chiesa resta alla Juventus?/ Calciomercato, Perotto: “Sirene dalla Premier League” (esclusiva)

Il giovane di Montevideo si è messo in mostra dopo un meraviglioso Mondiale Under 20 che ha visto proprio il suo Uruguay vincere la rassegna iridata in finale contro l’Italia di Carmine Nunziata. Sebbene non abbia mai esordito con la Prima Squadra del Valencia, nella società spagnola puntavano molto su Gonzalez che pian piano era finito nei taccuini degli osservatori dei migliori club del mondo. Il Centrale difensivo da 193 centimetri, molto forte in marcatura e nei duelli aerei, dovrebbe sbarcare in Italia tra lunedì e martedì per le visite mediche di rito. Dopodiché bisognerà considerare eventuali nuovi arrivi in difesa per capire se Gonzalez resterà in rosa oppure ceduto in prestito per farsi le ossa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Szczesny nella lista del Bayern, Pellegrini conteso (27 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RITORNO IN ITALIA PER FREULER?

Il calciomercato Juventus potrebbe intrecciarsi con un ex Serie A rincorso già nei suoi anni in Italia, ma mai arrivato. Remo Freuler, centrocampista svizzero del Nottingham Forest, potrebbe fare il suo rientro nel Belpaese dopo aver passato sei stagioni e mezzo all’Atalanta. Nel suo periodo orobico molti top club italiani avevano provato a strappare il fedelissimo di Gasperini, trovando però sempre la porta chiusa, Nell’estate del 2022 i bergamaschi avevano ceduto alle avances del Nottingham per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Fagioli via dalla Juventus?/ Calciomercato, tra "prestito" e "occasione" qualcosa non quadra (26 luglio 2023)

L’elvetico ha disputato 33 partite con la maglia dello storico club inglese, 28 di esse in Premier League, senza mai segnare o fornire assist seppur risultando importante per il gioco di Steve Cooper. Il Nottingham ha già visto arrivare tre volti nuovi come Chris Wood, Anthony Elanga e l’ex Torino Ola Aina, ma ora potrebbe aprire alla seconda cessione dopo aver perso Sam Surridge per quasi 6 milioni, destinazioni Nashville in MLS. Tornando al discorso Freuler, la Juventus vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto dando l’ennesima rinfrescata ad un centrocampo sempre più in evoluzione, portando a Torino un profilo che piace sia ad Allegri che a Giuntoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA