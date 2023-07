CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Holm e Baldanzi, nasce la Juve del futuro (21 luglio 2023)

Il futuro di Emil Holm è al centro dell’attenzione del calciomercato estivo, con la Juventus e l’Atalanta entrambe interessate ad assicurarsi le sue prestazioni. Dopo la retrocessione dello Spezia in Serie B, il club ligure potrebbe decidere di cedere il talentuoso giocatore per fare cassa, e i club di Serie A sono pronti a contendersi il suo trasferimento. Secondo quanto riportato da Sky, l’Atalanta avrebbe mostrato un interesse concreto per Emil Holm e avrebbe formulato un’offerta al club dello Spezia. La proposta consisterebbe in un prestito oneroso di circa due milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Tuttavia, i liguri avrebbero risposto negativamente alla proposta, ritenendola insufficiente per cedere il giocatore.

Ma non è solo l’Atalanta a cercare di assicurarsi le prestazioni del giovane svedese. La Juventus, che da tempo ha dimostrato interesse per Holm, avrebbe avuto un incontro con lo Spezia per discutere del possibile trasferimento del giocatore. Emil Holm è il preferito dai bianconeri per rinforzare la fascia destra della squadra, dopo l’arrivo di Weah. Nel summit tra la Juventus e Eduardo Macia, si sarebbe parlato anche della possibilità di includere qualche giovane della Next Gen nell’operazione di trasferimento di Holm. La Juventus vuole assicurarsi il giocatore ma anche pensare al futuro, prendendo in considerazione una strategia che coinvolge anche un giovane talento dell’Empoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI LAVORA SU BALDANZI

La Juventus ha buoni rapporti con l’Empoli, come dimostrato dall’affare Ranocchia, e questo potrebbe diventare un fattore determinante per portare avanti l’operazione. Giuntoli, dirigente della Juventus, aveva già mostrato interesse per Baldanzi, giocatore dell’Empoli, quando lavorava per il Napoli. Ora, la Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di acquistare Baldanzi dall’Empoli e poi lasciarlo in prestito al club toscano per una stagione.

Baldanzi è ambito sia in Italia, con la Roma in prima fila, che all’estero, dove attira l’interesse di Benfica e Borussia Dortmund. Il piano di calciomercato della Juventus sarebbe quello di assicurarsi il giovane talento e poi farlo crescere ulteriormente in prestito all’Empoli per una stagione. Questo permetterebbe alla Juventus di avere un occhio di riguardo per il futuro e di costruire una squadra competitiva per le sfide future della Serie A. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e quali decisioni prenderà lo Spezia riguardo al futuro di Emil Holm, al momento obiettivo centrale bianconero.

