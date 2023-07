Calciomercato Juventus News/ Idea Mavropanos per la difesa, ma Bonucci vuole restare (oggi 19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IDEA MAVROPANOS

Le idee del calciomercato Juventus in questo momento vertono sull’attacco, ma si guarda anche ad altri reparti. Per esempio la difesa: qui come sappiamo Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa, ma a dire il vero gli altri sembrano tutti destinati alla conferma. Certamente Gleison Bremer sul quale si ricostruirà questa linea, sicuramente anche Federico Gatti che ha avuto un buon rendimento, tra le altre cose in ascesa nella parte finale della stagione, e poi ovviamente Danilo, che è il nuovo capitano e non è affatto in discussione, essendo riuscito a incarnare lo spirito Juventus e rappresentando anche uno dei veterani di questa squadra.

Tuttavia, si cerca un nome di qualità che possa rimpinguare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri: la scelta potrebbe cadere su Konstantin Mavropanos, classe ’97 passato anche dall’Arsenal ma che con i Gunners ha avuto vita brevissima, affermandosi nello Stoccarda. Con 80 presenze in Bundesliga e l’esordio nella nazionale greca due anni fa, Mavropanos è anche nel mirino del Napoli che deve fare i conti con la sostituzione di Kim Min-Jae ufficializzato dal Bayern Monaco; fisico e stazza, da valutare il suo inserimento in Serie A e soprattutto quanto la Juventus sia disposta a investire su di lui in sede di calciomercato, anche perché tecnicamente prima dovrebbe uscire qualcuno.

BONUCCI NON VUOLE LASCIARE

Quel qualcuno non sarebbe però Leonardo Bonucci: il calciomercato Juventus ha fatto le sue scelte, e la decisione di chiudere le porte all’ex capitano sarebbe stata presa direttamente da Massimiliano Allegri. A certi tifosi è piaciuta la mano ferma, ricordando che troppo spesso in epoca recente la società non ha avuto lo stesso pugno di ferro nei confronti di elementi che rispetto a Bonucci hanno dato anche meno; altri, magari non sconfessando questo loro pensiero, sostengono che d’altra parte a un difensore con oltre 500 presenze in bianconero si sarebbe potuto riservare un trattamento diverso (vale a dire, confermandolo in uscita ma permettendogli di allenarsi ed essere parte della rosa fino all’eventuale cessione).

Sia come sia, il punto è che Bonucci non avrebbe fatto pace con questa decisione: il post pubblicato sui social al momento del raduno della Juventus parlava di orgoglio personale, le indiscrezioni circa il suo dolore all’apprendere la notizia corrisponderebbero alla realtà. Bonucci vuole restare alla Juventus: si era detto che il difensore viterbese possa avere margine per convincere Allegri, ma se il tecnico livornese è la mente dietro questa decisione allora ci sarebbe ben poco da fare. Al momento i bianconeri hanno in rosa, come difensori, Bremer, Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro: si gioca con la difesa a tre e forse un altro elemento servirebbe davvero, ma non sarebbe Bonucci con buona pace dell’ex capitano.











