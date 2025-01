CALCIOMERCATO JUVENTSU NEWS, LE ALTERNATIVE AD ANTONIO SILVA

Il calciomercato Juventus si concentra sempre di più sulla difesa. Gli infortuni di Cabal e Bremer hanno penalizzato le scelte di Thiago Motta che ha avuto meno possibilità di ruotare i componenti del pacchetto arretrato. Per questo Giuntoli ha confermato che la priorità dedel calciomercato Juventus è il reparto difensivo, Il nome che più stuzzica la dirigenza è quello di Antonio Silva, classe 2003 del Benfica, che però è molto complicato da portare a Torino.

La prima offerta della Juventus ai lusitani è stata un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 30, subito rispedita al mittente. I portoghesi hanno però rifiutato questa proposta perché preferirebbe un obbligo di riscatto.

I problemi però non si limitano alla formula, ma si spostano anche sulla concorrenza. Essendo un giocatore di Mendes, non è da escludere un avvicinamento al Milan anche se le due squadre che fanno più paura sono Barcellona e Real Madrid.

A questo punto, Antonio Silva scende nelle gerarchie di calciomercato non per motivi tecnici, anzi, ma per effettiva fattibilità dell’operazione. Ecco che dunque in casa bianconera spuntano le alternative al portoghese.

Il calciomercato Juventus ha diversi profili per rinforzare la difesa. Un altro nome è quello di Hancko, ma anche qui un’altra squadra spagnola rischia di rovinare i piani dei bianconeri. Infatti l’Atletico Madrid sta cercando l’accordo con il Feyenoord.

La valutazione è comunque sui 30 milioni dunque fare un’asta per Hancko significherebbe fare un vero e proprio investimento sul ragazzo, una situazione che in casa Juventus bisogna in primis vedere se si può fare senza uscite.

Al momento infatti ci sono alcuni nomi lontani dal progetto del calciomercato Juventus , come ad esempio Fagioli, ma di offerte vere e proprie non ce ne sono state. Sicuramente Giuntoli sarebbe più tranquillo ad operare sul mercato in entrata se prima si dovesse sbloccare quello in uscita.

L’ultimo nome del calciomercato Juventus è il più economico, di positivo c’è che conosce la Serie A, ma non è detto che la squadra in questione sarebbe disposta a venderlo ad una rivale. Dopo l’affare Kalulu, il Milan vuole prima capire se dare Tomori alla Juve potrebbe trasformarsi in un altro pentimento.