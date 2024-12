CALCIOMERCATO JUVENTUS, DANILO È TRA I CEDIBILI

Il calciomercato Juventus è naturalmente indirizzato verso la difesa. Questo non tanto perché i numeri difensivi di Thiago Motta siano negativi, anche perché stiamo parlando della seconda miglior difesa del campionato con 13 gol subiti contro i 12 del Napoli. Il motivo principale è dettato dagli infortuni. Gleison Bremer si poteva tranquillamente considerare il leader della retroguardia bianconera, ma la sua stagione è finita ormai da tempo, precisamente da quella sfida contro il Lipsia di Champions League.

Quel contrasto con Openda nei primi minuti della sfida è costato il crociato all’ex Torino che dovrebbe tornare ipoteticamente per il Mondiale per Club. Oltre al brasiliano, anche Cabal ha avuto un infortunio molto simile che lo ha messo ko per tutta la stagione 2024/2025.

A differenza di Bremer, Cabal si è infortunato durante la pausa Nazionale quando era impegnato a preparare una match di qualificazione Mondiali con la Colombia. Insomma, anche la fortuna non sembra avere un ottimo feeling con i bianconeri.

Inoltre è anche prevista una cessione a gennaio che riguarda Danilo. Oltre 200 presenze in bianconero, attuale capitano della Juventus, non è mai realmente entrato nei piani di Thiago Motta che sin dall’inizio lo ha sempre schierato poco.

Col passare del tempo e causa infortuni altrui, Danilo ha trovato un po’ più di spazio ma sono state più le ombre che le luci. Un mix di conseguenze che hanno visto la Juventus annunciare al giocatore di trovarsi un’altra squadra.

La motivazione è anche economica poiché con la cessione anticipata di Bremer si potrebbe guadagnare soldi utili per migliorare il reparto difensivo, magari con acquisti che nel tempo possono dare una mano importante alla Juve.

A meno di colpi di scena clamorosi, l’ex Real Madrid e Manchester City dovrebbe andare ad accasarsi al Napoli, richiesto da Antonio Conte come un acquisto pronto per sopperire alla mancanza di soluzioni valide a Buongiorno, out per tutto gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TRE SITUAZIONI DIVERSE PER TRE NOMI

Il calciomercato Juventus comincia a prender forma anche in entrata. Man mano i vari nomi cominciano ad avere uno scenario un po’ più chiaro rispetto a giorni fa e sarà fondamentale muoversi alla perfezione per gennaio. Partiamo da Skriniar, il primo giocatore che ad oggi si può tranquillamente depennare. L’ingaggio molto alto che percepisce al PSG e il pressing del Galatasaray fanno pensare ad un altro prestito “alla Osimhen” per la squadra turca.

In salita seppur non così tanto anche l’affare Hancko, difensore del Feyenoord che ha però una valutazione intorno ai 20/30 milioni. L’unico modo per strapparlo alla squadra di Rotterdam è quello di inserire qualche contropartita.

Il primo nome di calciomercato Juventus è quello più ovvio vale a dire Facundo Gonzalez. Prelevato dal Valencia, con la Juventus non è mai sceso in campo bensì subito ceduto in prestito alla Sampdoria. Dopo una parentesi blucerchiata, li giocatore uruguaiano è andato sempre in prestito proprio al Feyenoord che vorrebbe riscattarlo.

Inoltre c’è un altro calciatore che non sembra convincere molto Thiago Motta cioè Mbangula. L’esterno offensivo, decisivo nel pareggio last minute per 2-2 con il Bologna, potrebbe aggiungersi a Gonzalez come contropartita.

Il calciatore nel mirino del calciomercato Juventus e che invece pare avvicinarsi è Antonio Silva del Benfica. Naturalmente parliamo di un giocatore molto richiesto, PSG e Premier in primis, ma il suo agente Mendes ha strizzato l’occhio ai bianconeri più volte dicendo che la volontà del ragazzo sia quella di venire a Torino.