Calciomercato Atalanta news/ Brescianini sblocca Koopmeiners alla Juventus? (9 luglio 2024)

Sono anni che l’Atalanta non sbaglia colpi di calciomercato: molti giocatori “pesanti” partono ogni anno ma vengono sostituiti sapientemente in un gioco a incastri perfetto. Accadrà così anche per Koopmeiners, l’olandese che ormai si è promesso alla Juventus di Thiago Motta che lo ha inserito in cima alla sua lista di calciomercato. Si sa che l’Atalanta è una bottega molto cara, dove non si accettano sconti o saldi: l’offerta di calciomercato della Juventus dovrà raggiungere i 60 milioni, per meno i bergamaschi non si siederanno a trattare. Un costo elevato anche per il buon Giuntoli ma che assolutamente rispecchia il valore di Koopmeiners. L’Atalanta dal canto suo ha ormai metabolizzato la perdita dell’olandese ma deve assolutamente trovare un sostituto all’altezza.

Calciomercato Atalanta: ecco il sostituto di Koopmeiners!

Qualcuno nei giorni scorsi sosteneva che l’acquisto di Nicolò Zaniolo sia stato fatto anche per compensare la partenza di Koopmeiners: non dimentichiamoci che l’ex Roma può giocare anche da interno di centrocampo, dove lo schierava Di Francesco e come caratteristiche somiglia molto all’olandese. Però sappiamo che Zaniolo è un piccolo azzardo di calciomercato tentato dall’Atalanta che vuole comunque coprirsi in quel ruolo con un altro giocatore. Pare che la scelta sia ricaduta su Brescianini del Frosinone. E’ un calciatore di scuola Milan, parcheggiato per un anno a Monza dove non ha avuto grandi occasioni di mettersi in mostra, e che ha fatto una grandissima stagione al Frosinone. L’operazione di calciomercato è in stile Atalanta: 10 milioni per l’intero cartellino con la speranza di una futura ricca plusvalenza. Brescianini quindi potrebbe agevolatre la trattativa tra Atalanta e Juventus: 60 milioni sono tanti per la Juve che vorrebbe inserire una contropartita tecnica. Gasperini storce il naso, forse solo il cartellino del giovane Huijsen potrebbe convincerlo. Ovviamente con l’aggiunta di 35 milioni. Su queste cifre si chiuderà l’operazione si chiuderà per la soddisfazione di tutti i diretti interessati.











