Calciomercato Juventus News/ Kean la chiave per Berardi, Gonzalez va da Pirlo (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OFFERTA PER KEAN

Il calciomercato Juventus è sempre alle prese con l’operazione Domenico Berardi: il calciatore vuole solo i bianconeri, lo ha comunicato al Sassuolo e si è messo fuori rosa da solo dopo aver appreso le nuove richieste di Giovanni Carnevali per l’esterno calabrese. L’affare non si sblocca: il tira e molla potrebbe alla fine portare ad un arrivo di Berardi alla Juventus ma anche lasciare il calciatore quasi senza una squadra, sempre che lo stesso numero 10 neroverde resti fermo sulla sua posizione (in alternativa, il Sassuolo aveva già accettato un’offerta da parte della Lazio ma è stato Berardi a opporsi al trasferimento, avendo scelto la sua destinazione ideale).

La Juventus potrebbe comunque provare a rilanciare l’assalto all’esterno della nazionale qualora dovesse piazzare Moise Kean: il vercellese del 2000 era stato accostato anche al Milan, ora invece sembra che su di lui ci sia il Siviglia per una nuova, potenziale esperienza all’estero (dopo quelle con Psg e Everton). Gli andalusi hanno messo sul piatto 20 milioni di euro, la società bianconera ne chiede almeno 30: si continua a trattare negli ultimi giorni di calciomercato, alla fine potrebbe anche arrivare una fumata bianca tale da liberare l’arrivo di Berardi alla Continassa, ma i pezzi si dovranno incastrare al meglio.

FACUNDO GONZALEZ ALLA SAMPDORIA

Nel frattempo il calciomercato Juventus chiude un’altra operazione: il prestito secco di Facundo Gonzalez. L’uruguaiano è stato appena prelevato dal Valencia, e parte: l’idea di Massimiliano Allegri è quella di fargli maturare esperienza per poi riportarlo a vestire la maglia bianconera, in questa stagione gli spazi non sono tantissimi soprattutto perché difensori come Alex Sandro (titolare nel 3-0 della Dacia Arena) e Daniele Rugani sono rimasti, e dunque non si sono liberati slot in una rosa che conta anche su Danilo, Gleison Bremer e un Federico Gatti che nel finale della scorsa annata ha iniziato a crescere in maniera esponenziale.

Gonzalez dunque giocherà nella Sampdoria, dove allena un grande ex come Andrea Pirlo: il tecnico bresciano avrebbe già rassicurato l’uruguaiano circa un minutaggio importante che gli garantirà nel corso del campionato di Serie B, la piazza è comunque prestigiosa e dunque per il difensore centrale il percorso sarebbe lo stesso operato da Nicolò Fagioli, che è andato in prestito ad una ambiziosa società di Serie B (la Cremonese, che ha poi ottenuto la promozione) ed è tornando avendo parecchio campo. Chiaramente, se per Gonzalez le cose andranno allo stesso modo resta una domanda cui il campo eventualmente risponderà…











