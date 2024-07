Calciomercato Juventus News/ Kiwior e Todibo le alternative a Calafiori. Sviluppi su Couto (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOPO BUONGIORNO SALTA CALAFIORI

Il calciomercato Juventus passa per forza di cose dalla decisione di Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è un obiettivo bianconero nonché pupillo di Thiago Motta, allenatore con cui è riuscito a guadagnarsi anche un posto in Nazionale dopo la strepitosa annata in Emilia-Romagna.

Le intenzioni dei rossoblu sono però ben diverse: Sartori ha confermato che la priorità del Bologna è quella di venderlo oltre i confini italiani, in particolare in Premier League. L’Arsenal è la squadra senza dubbio messa meglio nella corsa al difensore italiano, davanti al Chelsea.

Questo significa che la Juventus, dopo la beffa Buongiorno, dovrà guardare oltre anche per quanto riguarda Calafiori. Al suo posto c’è un altro calciatore che piace molto a Motta ovvero Kiwior, avendolo allenato allo Spezia. L’alternativa è Todibo, da anni nel taccuino della Vecchia Signora .

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SZCZESNY AL MONZA? GALLIANI CI SCHERZA

Continua il calciomercato Juventus verso la direzione difesa. Il portiere Szczesny, messo sul mercato dopo l’arrivo di Di Gregorio, ha di fatto chiuso le parte all’Arabia Saudita mentre il Monza potrebbe essere una destinazione favorevole. Galliani ha glissato a chi chiedeva aggiornamenti, dicendo che i “giorni del condor”, suo soprannome, non sono a luglio bensì fine agosto.

Se per Thuram è praticamente ormai fatta, c’è ancora da capire la dinamica Yan Couto. Reduce da una stagione positiva al Girona, il brasiliano è impegnato con la Nazionale brasiliana prima di rientrare al Manchester City. La Juventus, come fece il Girona, vorrebbe prenderlo in prestito.

