Calciomercato Juventus news/ Trattativa chiusa per Di Gregorio: quando sarà ufficiale? (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO FATTO PER DI GREGORIO

Viaggia a velocità sostenuta il calciomercato Juventus con i bianconeri che sono la squadra più attiva sia in entrata che in uscita e vogliono chiudere al più presto la loro sessione per consegnare a Thiago Motta una rosa completa già per il ritiro pre stagione. Tra i tanti nomi fatti, il primo acquisto in ordine di tempo è stato quello di Michele Di Gregorio pronto ad arrivare a Torino dopo una serie di stagione di altissimo livello tra i pali della porta del Monza con il quale c’è un accordo totale per il trasferimento del calciatore. Nei piani della Juventus di Cristiano Giuntoli, infatti, c’è un processo di ringiovanimento della rosa che è ben chiaro e porterà anche alla cessione di titolare come Szczesny che lascerà il posto a Di Gregorio e andrà a chiudere la sua carriera all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Insieme a Di Gregorio rimarrà Mattia Perin come secondo portiere e pronto a sfruttare ogni minima incertezza dell’ormai ex Monza per guadagnare minutaggio e provare a stupire l’ex compagno di squadra Thiago Motta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SETTIMANA PROSSIMA ARRIVA DI GREGORIO

La chiusura della prima trattativa del calciomercato Juventus è già ufficiosa ma troverà la sua ufficialità nella prossima settimana quando, secondo Gianluca Di Marzio, il club bianconero renderà pubblico un comunicato per Di Gregorio. Con l’acquisto di un portiere come l’ex Monza, la Juventus traccia un chiaro solco per un futuro dove il tentativo sarà quello di tornare a lottare per lo Scudetto e giocare una Champions League da protagonista cercando di ritrovare quel famoso blocco che ha regalato grandi gioie anche alla nazionale italiana. Attesa a giorni anche l’ufficialità dell’acquisto del brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa e le conseguenti cessioni di Iling Jr. ed Enzo Barrenechea che faranno il percorso inverso andando a giocare in Premier League. Non è ancora scattato luglio con l’ufficiale data di inizio del calciomercato ma la Juventus di Cristiano Giuntoli sembra già avere le idee chiarissime e inizia a spaventare tutte le avversarie per la potenzialità infinita che potrebbe avere la rosa affidata a Thiago Motta.











