CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ L’Empoli lancia l’asta per Parisi (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ALLEGRI HA SCELTO PARISI!

Il calciomercato della Juventus si concentra al momento sull’interesse su giovani talenti dell’Empoli, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi. L’Empoli, dopo una brillante stagione culminata con una tranquilla salvezza in Serie A, è ora costretto a fronteggiare l’interesse di diverse squadre nei confronti dei suoi gioielli. Uno di questi è Fabiano Parisi, esterno di fascia mancino classe 2000 che ha mostrato grandi doti tecniche e un grande potenziale. La Juventus sembra essere particolarmente interessata a Parisi e l’Empoli ha lanciato un’asta per il giocatore, sperando di ottenere la miglior offerta possibile.

Salernitana, guai giudiziari per il club di Serie A/ Due le accuse della Procura di Roma

Parisi da tempo è un nome caldo del calciomercato Juventus. La Lazio aveva cercato un approccio per il laterale sinistro anche l’anno scorso, ma l’alta valutazione richiesta dal club toscano ha frenato gli approcci. Stavolta però la situazione potrebbe essere diversa, la Juventus vuole rinnovare profondamente la linea difensiva a 4 a disposizione di Massimiliano Allegri e su Parisi si potrebbe spingere ad offrire almeno 15 milioni cash, avvicinandosi dunque di molto alla richiesta del club del presidente Corsi.

Calciomercato Juventus News/ Se parte Szczesny assalto a Carnesecchi, Mazzocchi si avvicina (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHIO A BALDANZI

Tuttavia, non è solo Parisi ad attirare l’attenzione della Juventus. Tommaso Baldanzi, talentuoso incursore offensivo classe 2003, è impegnato attualmente nel Mondiale Under 20 con la Nazionale italiana. Le sue prestazioni nel torneo hanno suscitato interesse da parte di molte importanti società, compreso quello della Juventus. Il club bianconero sta monitorando da vicino le sue prestazioni in Argentina e potrebbe prendere in considerazione un’offerta per il giovane attaccante una volta terminato il torneo.

La Juventus è sempre alla ricerca di giovani talenti da sviluppare e inserire nella propria rosa. Il club crede nella crescita dei giovani giocatori e nel loro potenziale futuro. Parisi e Baldanzi sembrano rispondere ai criteri cercati dalla Juventus e il club potrebbe tentare di assicurarsi i loro servizi per rinforzare una rosa che Max Allegri ha chiesto di rinnovare per evitare gli equivoci dell’ultima stagione. Non va dimenticato poi che i talenti dell’Empoli corrispondono a quel criterio di “Made in Italy“, con ampia esperienza nelle Nazionali giovanili azzurre, che ha sempre contraddistinto le scelte della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pasticcio Alex Sandro, idea Zaniolo (8 marzo 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA