CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Non solo Bremer, si punta al ritorno di Morata

Juventus-Morata un binomio indissolubile: arrivato nell’annata di calciomercato bianconera della stagione 2014-2015, da quel momento l’attaccante spagnolo ha trovato nei colori bianconeri la sua migliore espressione. Nonostante i tanti gol nelle stagioni successive con le maglie di Real Madrid, Chelsea ed Atletico Madrid, il cuore di Alvaro Morata è sempre stato rivolto verso Torino, sponda bianconera. Dopo il primo ritorno nel 2020, lo spagnolo sembrerebbe essere vicino al secondo rientro alla Juventus. 32 i gol messi a segni nella seconda avventura bianconera per Morata che, sommati ai 27 delle due stagioni prima, portano lo spagnolo a quota 59 gol con la maglia juventina.

Un giocatore che suda la maglia e piace alla piazza fa sempre comodo ed in tal senso la società bianconera si muove per regalare a mister Allegri una pedina come Alvaro Morata. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’odierna edizione, la Juventus starebbe cercando di riportare in bianconero il giocatore con l’Atletico Madrid, proprietaria del cartellino, che chiede 20 Mln di euro. Si attende quindi che la situazione si sblocchi con la Juventus alla ricerca di un vice Vlahovic di assoluto affidamento, ed uno come Morata può sicuramente esserlo.

Calciomercato Juventus: Morata come vice Vlahovic?

La scorsa stagione, più precisamente a gennaio, la Juventus di Massimiliano Allegri ha effettuato, fino a quel momento, il colpo dell’annata 2022: Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Un acquisto importante considerata l’età del calciatore (classe 2000), una cifra vicina agli 81 Mln. Una trattativa importante per i bianconeri che però non fanno neanche in tempo a festeggiare l’arrivo del serbo che Chiesa subisce un bruttissimo infortunio: rottura del legamento crociato. Il tandem Chiesa-Vlahovic con la maglia bianconera non scende in campo nemmeno una volta e quindi a prendersi lo spazio spunta Alvaro Morata. Chiuso da Vlahovic nel ruolo di prima punta, lo spagnolo spesso agisce come attaccante di raccordo, allargandosi sulla fascia liberando dalla marcatura lo stesso serbo, libero di calciare con più facilità.

Il trasferimento possibile di Morata, quindi, non è da vedere unicamente come alternativa naturale a Dusan Vlahovic. La duttilità tattica di Alvaro Morata, che piace molto ad Allegri, può essere la chiave per permettere un’alternativa al serbo in caso di riposo, ma anche una soluzione offensiva a gara in corso al posto di uno tra Chiesa e Di Maria, quasi certi della maglia dal primo minuto. In più, fattore da non sottovalutare, Morata conosce la piazza e sa cosa chiede il popolo juventino e chi meglio di lui che è stato già capace di far sorridere 59 volte i tifosi della Juventus.











