Calciomercato Juventus News/ Offerta dall’Arabia, Pogba vacilla! Nuova pista per l’attacco…(10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL FRANCESE AL BIVIO

Il calciomercato Juventus prova a dare una sterzata importante. Nel week end il centrocampista bianconero Paul Pogba è stato in Arabia Saudita dove, fra le altre cose, ha visitato le strutture sportive dell’Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. La società saudita, secondo quanto riferito da fonti francesi, avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un’offerta complessiva di 100 milioni di Euro.

L’Al-Ittihad è il club saudita che nelle ultime settimane ha acquistato anche altri importantissimi giocatori europei come Karim Benzema e N’Golo Kanté. Quindi Paul Pogba, in caso di trasferimento, giocherebbe con due compagni di nazionale, dettaglio da non trascurare. Motivi personali o il francese sta valutando seriamente la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita durante questa sessione di mercato? Lo capiremo nei prossimi giorni.

DUE STRADE PER IL REPARTO OFFENSIVO

Calciomercato Juventus che prova a sterzare anche in termini di nuovi innesti. L’ultima idea per rinforzare il pacchetto offensivo dei bianconeri è Youssef En-Nesyri se dovesse partire Dusan Vlahovic. Il centravanti classe ’97 marocchino secondo la stampa spagnola non sarà lasciato libero di partire per meno di 40 milioni di euro. Il club andaluso è alla ricerca di capitali per pareggiare i conti, situazione potrebbe aprire la strada ad un affare imminente se l’offerta della Juventus si rivelasse allettante.

Non è una trattativa semplice, invece, quella che la Juventus ha imbastito con il Chelsea per portare alla corte di mister Massimiliano Allegri l’attaccane belga Romelu Lukaku. Il club londinese, dalla cessione di Lukaku, vuole incassare una cifra consistente, non meno di 40 milioni di euro. L’Inter non va oltre l’offerta di prestito oneroso e riscatto fissato a 35 milioni di Euro mentre la Juventus arriverebbe a 45 milioni di euro, andando così incontro alle richieste dei Blues. Situazione, quindi, in piena evoluzione.

