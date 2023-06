CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Orsolini per il dopo Di Maria? Sarà poker di addii (6 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DI MARIA SEMPRE PIÙ LONTANO

Il calciomercato della Juventus potrebbe partire con l’addio di Angel Di Maria e con un ritorno di fiamma: non è stata una stagione da ricordare per il Fideo alla Juventus, nonostante abbia conquistato il titolo Mondiale con l’Argentina. Tuttavia, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, si può considerare conclusa la parentesi bianconera dell’asso argentino. Tra momenti di luce e prestazioni deludenti, Di Maria non è riuscito a fare una grande impressione sui tifosi juventini, che si aspettavano molto di più dopo la lunga trattativa dell’estate scorsa da un giocatore con il suo curriculum di campione del mondo pur in una stagione travagliata dalle note vicende giudiziarie.

Riccardo Orsolini potrebbe essere il sostituto del Fideo. Pur non avendo mai giocato una partita ufficiale con la maglia bianconera, il giovane esterno offensivo mancino rappresenterebbe un ritorno, dato che è stato acquistato dalla Juventus nell’estate del 2017 dall’Ascoli. Tuttavia, è stato immediatamente ceduto in prestito biennale all’Atalanta, anche se l’accordo è durato solo sei mesi. Successivamente è stato girato al Bologna, dove è diventato un elemento simbolo e uno dei giocatori più ricercati sul mercato, nonostante l’operazione sia stata coinvolta nell‘inchiesta Prisma. Inoltre, Orsolini non ha ancora rinnovato il suo contratto con i felsinei, che scade nel 2024, e in caso di mancato accordo potrebbe partire a un prezzo ragionevole.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: POKER DI ADDII?

Nel calciomercato della Juventus quello di Di Maria potrebbe non essere l’unico addio eccellente. Dusan Vlahovic sembra destinato a essere sacrificato sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il talentuoso attaccante serbo è nel mirino di diversi club prestigiosi come Bayern Monaco, Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea, Atletico Madrid e Newcastle. A causa di un affaticamento muscolare, Vlahovic non ha nemmeno viaggiato con la squadra per la partita contro l’Udinese, con l’avventura in bianconero che potrebbe essersi chiusa senza l’ultimo saluto sul campo.

Altro addio che sembra ormai inevitabile è quello di Adrien Rabiot. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain lascerà Torino a fine stagione, con la destinazione ancora da definire. Ci sono diverse squadre interessate al suo ingaggio, tra cui il Manchester United, l’Arsenal, il Newcastle e il Bayern Monaco. L’addio di Rabiot sarà particolarmente doloroso per la Juventus, considerando che il giocatore ha disputato una stagione di grande spessore realizzando ben 11 gol. Infine, il centrocampista argentino Leandro Paredes sembra destinato a lasciare la squadra ormai da diversi mesi, dopo l’eliminazione della Juventus ai gironi della Champions League, che ha fatto decadere l’obbligo di riscatto previsto nel suo contratto.











