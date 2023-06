DIRETTA UDINESE JUVENTUS/ Video streaming tv: una partita ormai tradizionale (Serie A, 4 giugno 2023)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Udinese Juventus, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra friulani e piemontesi allo stadio “Dacia Arena” di Udine: questa sarà la sfida numero 25 dal 1997 ad oggi. La prima partita, infatti, è datata 8 marzo 1998 e finì con un pareggio 1-1. Il 14 marzo 2001, invece, la prima affermazione ospite, 0-2 il risultato.

Le sfide più recenti, infine, sono quelle del 22 agosto 2021 (2-2 con le reti di Dybala, Cuadrado, Pereyra e Deulofeu) e del 2 maggio 2021 (1-2 con la rete di Molina e la doppietta firmata da Cristiano Ronaldo). Sfida con più marcature è quella del 22 ottobre 2017: un clamoroso 6-2 in favore dei bianconeri ospiti scandito dalla tripletta di Khedira e dai gol di Rugani, Pjanic e Douglas Costa). (Giulio Halasz)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Udinese e Juventus? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 38^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

UDINESE JUVENTUS: EUROPA IN BILICO!

Udinese Juventus, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Europa in bilico per Allegri: al di là delle decisioni UEFA dopo aver chiuso le varie vicende giudiziarie col patteggiamento e la conferma dei 10 punti di penalizzazione, l’ultima sconfitta contro il Milan ha lasciato i bianconeri al settimo posto, che vorrebbe dire Conference League l’anno prossimo anche con una vittoria a Udine, senza passi falsi di Atalanta e Roma.

L’Udinese uscirà in ogni caso tra gli applausi della Dacia Arena, la formazione friulana non ha tenuto un passo europeo ma in un anno di profondo rinnovamento ha regalato molte soddisfazioni ai suoi tifosi, anche se la squadra è calata nel finale perdendo anche contro la Salernitana al 96′ nell’ultima uscita. Le due squadre non si affrontano a Udine dal 22 agosto 2021, 2-2 con i friulani che rimontarono e la Juve che si vide annullato il gol della vittoria di Cristiano Ronaldo al 96′.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Udinese Juventus, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Guessand, Abankwah; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

UDINESE JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











