Calciomercato Juventus news/ Rabiot: tutto fatto, arriva lunedì (ultime notizie)

Il calciomercato estivo di casa Juventus prosegue con un altro colpo a costo zero. Dopo Aarom Ramsey dall’Arsenal, la Vecchia Signora è ormai ad un passo da Adrien Rabiot. Il centrocampista della nazionale francese, di proprietà del Paris Saint Germain, saluterà domani la capitale parigina con il contratto in scadenza. Da lunedì potrà quindi trasferirsi a Torino e iniziare la sua nuova avventura in bianconero. L’operazione è a costo zero ma solo nei confronti del PSG, visto che, come confermato anche da La Gazzetta dello Sport, i campioni d’Italia in carica verseranno nelle tasche dello stesso calciatore 10 milioni di euro come bonus alla firma del contratto, con l’aggiunta di un accordo fino al 30 giugno del 2024 da 7 milioni di euro netti ogni 12 mesi. Dopo 7 stagioni al Parco dei Principi, il 24enne transalpino è quindi pronto ad iniziare la sua prima avventura lontana da casa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RABIOT: TUTTO FATTO

Si allunga così la lista di parametri zero eccellenti in quel di Torino, e basti pensare ai soli Pirlo, Pogba, Khedira, Emre Can, ma anche Barzagli, giusto per citare solamente alcuni dei colpi “a gratis” portati a termine dalla società di corso Galileo Ferraris negli ultimi tempi. Con Rabiot e Ramsey la Vecchia Signora sistema di fatto il centrocampo, in attesa di qualche probabile partenza (magari Pjanic?), e nel contempo arricchisce la squadra di talento e qualità, due parole che vanno a stretto braccetto con il nuovo coach Maurizio Sarri. Ma il mercato estivo della Signora è solo iniziato, e a breve potrebbero arrivare i veri fuochi d’artificio, leggasi Matthijs De Ligt. Con il calciatore della nazionale olandese c’è l’accordo (12 milioni di euro all’anno, 8 di fisso più 4 di bonus per i prossimi 5 anni), e manca solo l’intesa con l’Ajax che dovrebbe giungere ad una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

