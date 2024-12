CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SCAMBIO CON IL NAPOLI?

Prende vita un’idea di calciomercato Juventus che sarebbe uno scambio con una diretta concorrente per lo scudetto: specifichiamo che stiamo parlando dell’attacco, perché come noto Thiago Motta ha la coperta cortissima in un reparto offensivo che, alchimie tattiche a parte, conta sul solo Dusan Vlahovic almeno fino a che Arkadiusz Milik sarà ai box, e non è ancora dato di sapere quando e in che condizioni tornerà il polacco, fermo da diversi mesi e naturalmente un punto di domanda più che aperto. Per questo motivo è nata questa ipotesi di calciomercato che porterebbe alla Continassa Giacomo Raspadori: chiuso nel Napoli anche dallo scarso turnover che Antonio Conte pratica, in assenza delle coppe europee, e che invece alla Juventus potrebbe avere minuti tra campionato e Champions League.

Come dicevamo però si tratterebbe di uno scambio, con conguaglio a favore dei partenopei: a Conte non dispiacerebbe firmare un difensore per puntellare un reparto che deve al momento sperare di non subire infortuni, evidentemente Rafa Marin e Juan Jesus non forniscono le giuste garanzie e dunque ecco che Danilo sarebbe la soluzione giusta. Vero che il brasiliano ha recentemente affermato di voler onorare il contratto che lo lega alla Juventus, ma fare il bene dei bianconeri potrebbe anche voler dire accettare una nuova destinazione per aiutare la squadra di cui è capitano a sistemarsi. Staremo allora a vedere…

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI PUNTA LUIZ FELIPE

Anche il calciomercato Juventus però è a caccia di un difensore, e questo da quando si è infortunato Gleison Bremer: tegola durissima per una squadra che, guidata dal centrale brasiliano, era impermeabile e che invece senza di lui si è scoperta più fragile e senza troppe soluzioni alternative. I nomi li abbiamo fatti anche nei giorni scorsi: dalla mai sopita ipotesi Milan Skriniar al sogno Antonio Silva passando per David Hancko che in questo momento sarebbe in cima alla lista, ma attenzione al nuovo profilo che è puntato anche dal Napoli, e che dunque potrebbe creare un bell’intreccio di calciomercato Juventus. Luiz Felipe è una vecchia conoscenza del calcio italiano: un anno alla Salernitana e poi l’approdo alla Lazio con cui ha giocato per cinque stagioni.

Dopo un solo anno al Betis è finito anche lui nella Saudi League, ma pochissimo tempo fa è rimasto svincolato dall’Al Ittihad: è pronto per giocare subito, è in giro da parecchio ma ha ancora 27 anni e dunque potrebbe essere una soluzione di calciomercato per una Juventus che ha innanzitutto bisogno dal punto di vista numerico prima ancora che sul piano squisitamente qualitativo. La concorrenza per un calciatore esperto e che arriverebbe a parametro zero naturalmente non mancherà, dipenderà anche dalla volontà dello stesso Luiz Felipe di rimettersi in gioco.