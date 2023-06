CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Cancelo, Vlahovic sacrificabile (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA STRATEGIA PER CANCELO…

Il calciomercato della Juventus vede aprirsi uno scenario che potrebbe vedere il ritorno di Joao Cancelo nella squadra bianconera. Dopo una parentesi al Manchester City e un prestito al Bayern Monaco, il terzino portoghese sembra avere una chance di tornare a indossare la maglia della Juventus. Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’interesse per Cancelo si è riacceso tra i dirigenti della Juventus, che vedono in lui un elemento importante per rinforzare il reparto difensivo. Il giocatore, che ha già militato nella Juventus nella stagione 2018-2019, ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche e capacità di attaccare sulla fascia.

Calciomercato Juventus News/ Rovella e Cambiaso tornano, Allegri li dovrà valutare (15 giugno 2023)

La trattativa di calciomercato per il ritorno di Cancelo alla Juventus potrebbe essere agevolata dalla volontà del Manchester City di cedere il giocatore e dalla disponibilità del calciatore stesso ad accettare un nuovo capitolo nella sua carriera. La Juventus potrebbe beneficiare del suo ritorno, aggiungendo un’opzione di qualità per la fascia destra e rafforzando la propria rosa in vista delle prossime sfide. Tuttavia, mentre si accende il fuoco dell’interesse per Cancelo, ci sono voci che suggeriscono un sacrificio nell’organico della Juventus. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza juventina potrebbe essere disposta a cedere Dusan Vlahovic per finanziare l’operazione di ritorno di Cancelo e altri movimenti di mercato.

Haaland, il siparietto con il figlio di Foden: "Pensavo fossi una ragazza!"/ Norvegese spiazzato

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC AL PASSO D’ADDIO?

Vlahovic, attaccante serbo di grande talento, è stato un punto di forza nella Fiorentina nella scorsa stagione, mettendo a segno numerose reti, con un ottimo approccio anche nei primi 6 mesi in bianconero. Tuttavia, la Juventus potrebbe considerarlo come una pedina sacrificabile per poter mantenere Federico Chiesa nel proprio organico. Chiesa, protagonista dell’Europeo con la Nazionale italiana, è stato uno dei pilastri dell’attacco juventino nella stagione appena conclusa dopo essere tornato in campo in seguito a un grave infortunio.

Calciomercato Juventus News/ C'è l'accordo con Zaniolo, inserimento per Mikautadze (14 giugno 2023)

La dirigenza bianconera vuole trattenere il talentuoso esterno italiano e sarebbe disposta a prendere in considerazione diverse opzioni, tra cui la cessione di Vlahovic, per finanziare l’operazione. Il giornalista Carlo Laudisa vede anche una destinazione per il bomber serbo: “Il direttore sportivo della Juve è andato a Londra per ascoltare il Chelsea per Vlahovic. Il serbo tra i giovani più in vista d’Europa e la Juve è vigile, Vlahovic va sacrificato per una questione economica senza Europa ma si parte da una base di 80 milioni di euro“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA