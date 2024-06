Calciomercato Juventus News/ I sette esclusi da Thiago Motta. Retegui, il Genoa spara alto (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SETTE ESUBERI PER THIAGO MOTTA

Il calciomercato Juventus è a mani basse il più movimentato dell’intera Serie A. Dopo Di Gregorio in porta e Douglas Luiz a centrocampo, ora i bianconeri devono per forza di cosa snellire una rosa che va sempre più verso la rivoluzione totale con l’arrivo di Thiago Motta per Massimiliano Allegri.

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi è presente l’elenco dei sette giocatori reputati di troppo o comunque fuori dal progetto di Thiago Motta: Rugani, De Sciglio, Arthur, McKennie, Kostic, Milik e Kean. Quest’ultimo, al momento, è l’unico ad aver trovato un’altra sistemazione ovvero la Fiorentina.

McKennie rientrava nella lista dei giocatori inseriti nella trattativa per Douglas Luiz, ma l’ex Schalke ha poi rifiutato il trasferimento. I bianconeri sono riusciti comunque a mandare in porto l’affare inserendo Barrenechea, ma in ogni caso McKennie rimane nella lista dei cedibili.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IDEA RETEGUI: IL COSTO È ECCESSIVO

Il calciomercato Juventus ha bisogno di una punta centrale. Blindato Vlahovic, venduto Kean e messo in vendita Milik, ora la società bianconera deve necessariamente trovare qualcuno da utilizzare come sostituto dell’ex Fiorentina. Il nome più quotato era quello di Mateo Retegui.

Parliamo al passato poiché al momento non c’è margine di trattativa: il Genoa ha chiesto 30 milioni di euro per l’ex Tigre, una cifra reputata troppo alta dalla Juventus che dunque starebbe pensando ad un’altra soluzione. L’unica cosa certa è che a queste condizioni, i bianconeri non si siederanno al tavolo.











