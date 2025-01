Calciomercato Juventus News: nuovo tentativo per il difensore

Il calciomercato Juventus è sempre alla ricerca di un difensore centrale e dopo aver concluso il primo acquisto, quello di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, sta aspettando la rescissione di Danilo per poi affondare su uno o due sostituti in quel ruolo. Il primo obiettivo era Ronald Araujo ma nelle ultime ore il Barcellona sembra aver chiuso definitivamente la porta ai bianconeri per la volontà di Hansi Flick di puntare sul calciatore soprattutto dopo l’infortunio di Inigo Martinez in finale di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid.

Torna allora di moda per il calciomercato Juventus il nome di Fikayo Tomori, difensore inglese di proprietà del Milan, che la Juventus aveva già provato a contattare prima di virare su altri profili che meglio si inseriscono nello scacchiere di gioco di Thiago Motta. La trattativa per il difensore però non sarà semplice visto che con Sergio Conceiçao ha ritrovato il suo posto da titolare che con Paulo Fonseca aveva perso in favore di Gabbia, ma il Milan potrebbe essere convinto alla cessione in caso di un’offerta elevata, intorno ai 30 milioni, così da poter reinvestire la somma immediatamente, la Juventus però in questo momento offre solo un prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di determinati obiettivi ma per una cifra più vicina ai 20 milioni che ai 30.

Calciomercato Juventus News: sirene inglesi per un titolare

Occhio al calciomercato Juventus anche in uscita, la squadra di Thiago Motta infatti ha bisogno di cedere per fare grandi operazioni nell’immediato dopo le grandi somme spese nella finestra estiva di calciomercato, un nome a sorpresa potrebbe entrare a far parte di quei calciatori sacrificabili per grosse cifre ed è quello di Andrea Cambiaso, che dopo l’ottima partenza e il frequente impiego da parte dell’allenatore sembra essere sceso nelle gerarchie probabilmente per via degli infortuni, o di un litigio che sembrerebbe esserci stato tra lui e Thiago Motta.

Per Cambiaso si è allora affacciato il Manchester City con Pep Guardiola molto interessato al ragazzo essendo un profilo perfetto per il suo gioco privo di posizioni fisse per via della sua enorme duttilità che gli permette di giocare come esterno basso o a tutta fascia sia a destra che a sinistra ma anche come interno di centrocampo o di mezzala. Con l’addio di Walker che sembra inevitabile i citizens sarebbero disposti ad offrire 40 milioni per portare il giocatore alla corte di Guardiola immediatamente.