CALCIOMERCATO INTER NEWS, IDEA WALKER

Il calciomercato Inter potrebbe cogliere tutti di sorpresa con l’acquisto di Kyle Walker. Il terzino del Manchester City ha parlato con la società e ha chiesto di interrompere la propria esperienza in Inghilterra. A confermarlo è stato Pep Guardiola. Il tecnico ha confessato di non avere ancora deciso: “Walker? Nessuna novità. Non voglio aggiungere nulla, nessuna altra novità. Ho solo il Brentford nella mia testa. Se Walker sarà in squadra domani? Decideremo questo pomeriggio dopo l’allenamento”. Detto ciò è quasi impensabile che Walker rimanga al City, soprattutto in ottica estate. Questo significa che il calciatore sarà libero di trovarsi un’altra squadra e gli uomini del calciomercato Milan avrebbero mosso i primi passi per portarlo in quel di Milano.

Diretta/ Inter Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): rete neroverde ma non basta! (13 gennaio 2025)

Detto ciò non è da escludere che a Milano arrivi lo stesso, ma sponda nerazzurra. Com’è possibile? Il Milan sta prendendo tempo per decidere cosa fare di Rashford e intanto l’Inter potrebbe beffare i rivali, vendicandosi in parte dello smacco in Supercoppa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIACCIONO SEMPRE GILA E BIJOL

Il calciomercato Inter vuole migliorare dal punto di vista difensivo. Oltre a Walker che darebbe però una mano anche in ottica offensiva sull’esterno, i nerazzurri cercano un difensore centrale. Acerbi d’altronde è ben lontano dai tempi d’oro mentre De Vrij, per quanto stia facendo molto bene, non ha ancora rinnovato. A questo punto un tassello servirebbe, magari tra quelli che l’Inter osserva da tempo. Oltre a Bijol dell’Udinese, che non ha mai nascosto quanto sia interessato ai nerazzurri, ci sarebbe anche il laziale Mario Gila.

Calciomercato Inter News/ Kjaergaard e Sucic per il centrocampo, occhi su Vanderson (13 gennaio 2025)

Su di lui però c’è concorrenza, nemmeno facile da battere dato che è rappresentata dalla Juventus. Thiago Motta è senza Cabal e Bremer da tempo e se dovesse davvero partire Danilo, già in questa sessione, non è da escludere un assalto al laziale.

Bisogna comunque sempre vedere se la Lazio è interessata all’idea di cedere il proprio calciatore nel calciomercato di gennaio, in piena corsa europea. Al momento Gila gode della fiducia di Baroni che lo mette sempre titolare, però chissà cosa può riservare il mercato.