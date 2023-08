CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ultimo assalto a Lukaku, sfida all’Atalanta per Holm (22 agosto 2023)

Dopo una convincente vittoria per 3-0 contro l’Udinese, la Juventus si prepara a concludere la sessione estiva di calciomercato con grande determinazione. Finora, il club ha accolto solo Timothy Weah e il giovane Facundo Gonzalez (poi girato alla Sampdoria) alla Continassa. Tuttavia, l’obiettivo principale rimane la risoluzione di una situazione ancora complicata nel reparto offensivo. Se da un lato Dusan Vlahovic sta dimostrando un ritrovato spirito e Federico Chiesa sta tornando ai suoi livelli, dall’altro lato Moise Kean sembra sempre più vicino a lasciare la squadra, con tre club che hanno manifestato un forte interesse. In caso di partenza di Kean, il tecnico Massimiliano Allegri sembra intenzionato a sferrare un ultimo assalto a Romelu Lukaku, che è in uscita dal Chelsea.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la pista araba per Lukaku sembra essere arenata. Nonostante ciò, Allegri sembra ancora considerare l’opzione di uno scambio con Vlahovic, anche se l’accordo economico con il Chelsea appare tutt’altro che imminente. Il futuro di Kean è ora il nodo da sciogliere per la Juventus, poiché la sua cessione potrebbe fornire i fondi necessari per tentare un ultimo affondo su Lukaku. Allegri vede in Lukaku l’elemento chiave per competere per il primo posto in campionato. Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli spera ancora nella possibilità di riaprire la trattativa per Domenico Berardi del Sassuolo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HOLM PISTA ANCORA VIVA

La Juventus ha manifestato anche un interesse di calciomercato concreto per Emil Holm, un esterno destro classe 2000 di proprietà dello Spezia in Serie B. Nonostante l’Atalanta sembri in pole position per l’acquisizione del giovane svedese, la trattativa non è ancora stata conclusa. Questo potrebbe spingere la Juventus a intensificare i propri sforzi di calciomercato, soprattutto se si verificassero cessioni, come quelle di Iling-Junior o Soulé, per fare spazio a nuovi giocatori.

Nonostante l’arrivo di Timothy Weah, la Juventus rimane decisa nel rafforzare il ruolo con un altro giocatore con caratteristiche diverse. Emil Holm sembra corrispondere perfettamente a questo profilo, e l’interesse verso di lui è stato costante fin dall’inizio della finestra di calciomercato. Va notato che Holm non è stato impiegato da Alvini nel match d’esordio del campionato di Serie B tra Sudtirol e Spezia, suggerendo che una sua partenza potrebbe essere sempre più concreta.

