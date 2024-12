CALCIOMERCATO NAPOLI, APERTO IL CASTING PER LA PUNTA: PIACCIONO DURAN E ZIRKZEE, OSIMHEN ALLO UNITED?

Il calciomercato Napoli non guarda soltanto a gennaio, infatti, secondo Il Mattino, Conte avrebbe chiesto a De Laurentiis di rinforzare ulteriormente la squadra già in vista della prossima stagione soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva dove Lukaku non sta convincendo e il duo Simeone-Raspadori non dà garanzie. L’idea del Napoli è quella di dirottare i soldi incassati da un’eventuale cessione di Osimhen al Manchester United sul colombiano Jhon Duran che sta stupendo tutti con la maglia dell’Aston Villa e ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Il colombiano non si muoverà a gennaio ma potrebbe essere uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva dove i partenopei dovranno intervenire per completare la loro rosa. Sullo sfondo rimane anche il nome di Joshua Zirkzee che piace a Conte ma non è la prima scelta anche se il Manchester United potrebbe decidere di farlo partire già a gennaio e lì cambierebbe anche la strategia del Napoli che potrebbe addirittura spendere in anticipo i soldi per l’estate.

Calciomercato Napoli/ Conte vuole Fagioli. La Juventus spara alto e chiede 20 milioni (23 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPUNTA IL NOME DI MARTINEZ QUARTA PER LA DIFESA

L’esigenza principale del calciomercato Napoli rimane in difesa con i partenopei che stanno cercando un calciatore che possa alzare il livello del reparto e dare un cambio di qualità a Buongiorno e Rrahmani anche in caso di infortunio. Oltre all’ormai noto interesse per Danilo, Manna ha messo nel suo taccuino anche Martinez Quarta della Fiorentina che è ai margini del progetto di Palladino e potrebbe decidere di lasciare la viola in caso di una chiamata di Conte. Repubblica parla di una possibile operazione di scambio con i partenopei che potrebbero cedere Folorunsho alla Fiorentina per arrivare al difensore argentino che è scontento del suo basso minutaggio ed è pronto a cambiare aria. Rimane anche da sistemare la situazione di Spinazzola che piace tanto al Torino di Cairo e potrebbe già lasciare Napoli con i partenopei che, in quel caso, hanno messo gli occhi su Biraghi per non farsi trovare impreparati.