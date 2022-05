Calciomercato Juventus/ Per Muriel conti e numeri quadrano, il Psg non molla Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS: MURIEL È UNA PISTA CALDA

Luis Muriel è più di una suggestione per il calciomercato Juventus. L’attaccante colombiano dalle parti della Continassa è sempre piaciuto, ma ora che i bianconeri sono chiamati a grandi scelte in ogni reparto prende sempre più corpo la possibilità di tesserarlo sul serio: Muriel è reduce da una stagione in chiaroscuro, iniziata con un precoce infortunio che gli ha fatto saltare qualche partita di troppo e lo ha messo poi nella difficile condizione di ritrovarsi. Alla fine il numero 9 dell’Atalanta ha comunque chiuso con 9 gol in campionato: certo lontano dai parametri delle due stagioni precedenti, ma sempre in crescendo.

Adesso, la Juventus pensa a lui come alternativa di Dusan Vlahovic: Muriel nella rosa di Massimiliano Allegri prenderebbe il posto di Alvaro Morata e uscirebbe dalla panchina, cosa che il colombiano è abituato a fare (con numeri straordinari) visto che Gian Piero Gasperini lo ha spesso utilizzato in questo modo. Un attaccante “alternativo” di ottimo valore, anche se non più giovanissimo e non esattamente straordinario nella continuità (ma a Bergamo è migliorato): l’Atalanta chiede 15-20 milioni di euro, la Juventus secondo La Gazzetta dello Sport ne offre 10-15, la quadra si può facilmente trovare e anche lo stipendio (2 milioni) non sarebbe affatto un problema: aspettiamoci dunque qualche novità a stretto giro di posta…

POGBA, IL PSG NON MOLLA

L’altro nome caldissimo per il calciomercato Juventus è quello di Paul Pogba: circa la possibilità di riportare a Torino il centrocampista francese abbiamo parlato a più riprese, Pogba tornerebbe a vestire la maglia bianconera dopo 6 anni e si potrebbe rilanciare dopo le stagioni opache con il Manchester United. Una soluzione più che gradita al calciatore, che infatti sarebbe disposto anche a decurtarsi l’ingaggio pur di sposare nuovamente la causa Juventus; sembra tutto fatto ma naturalmente le strade del calciomercato sono molteplici, soprattutto se parliamo di un giocatore potenzialmente determinante (a patto che si ritrovi) e che sarà a parametro zero.

Il Psg per esempio non ha mollato il colpo, anzi: la squadra campione di Francia potrebbe mettere sul piatto uno stipendio decisamente più corposo, e anche la suggestione di far tornare in patria Pogba, che a dicembre sarà chiamato a difendere il titolo Mondiale vinto nel 2018. Sarà una corsa a due, o qualche altra squadra potrà inserirsi? Staremo a vedere, al momento certamente la Juventus è favorita rispetto al Psg ma l’affare Pogba è lungi dall’essere concluso o in dirittura d’arrivo…











