Calciomercato Juventus/ Torna di moda Scamacca, ma il Sassuolo non vuole fare sconti

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PIACE ANCORA SCAMACCA

Non è detto che il calciomercato Juventus operi a gennaio, almeno non in maniera importante: tuttavia, si valutano alcune possibilità e tra queste è spuntato il nome di Gianluca Scamacca. L’attacco bianconero fatica a carburare, è l’undicesimo di tutta la Serie A e per questo motivo Massimiliano Allegri gradirebbe avere un rinforzo se non altro per allungare le rotazioni, e avere soluzioni tattiche diverse. Scamacca era stato sondato già in estate, quando Cristiano Ronaldo aveva salutato la compagnia: il suo nome era in cima alla lista o comunque tra i primi, ma poi la società bianconera di fronte alle difficoltà nell’acquistarlo aveva virato sul ritorno di Moise Kean.

Ora Scamacca è ancora di moda: nel frattempo è cresciuto, nel Sassuolo si è ritagliato uno spazio importante e, anche sfruttando la cessione di Francesco Caputo alla Sampdoria, è diventato importante segnando 6 gol nel girone di andata del campionato. Questo però ha inevitabilmente alzato le pretese del Sassuolo, oltre che aver aumentato la concorrenza: Milan e Inter sono sulle tracce di Scamacca, così la Fiorentina in un possibile incrocio con il destino di Dusan Vlahovic. Dunque, per la Juventus sarà tutt’altro che semplice arrivare al giovane attaccante.

SCAMACCA COSTA 40 MILIONI

Il calciomercato Juventus sa bene che trattare con il Sassuolo è un’impresa complessa: in estate ne ha avuto prova con il lungo tira e molla che alla fine ha portato Manuel Locatelli alla corte di Massimiliano Allegri. Proprio il centrocampista della nazionale potrebbe essere un viatico importante per l’operazione Scamacca, ma i neroverdi non hanno alcuna intenzione di fare sconti: il cartellino dell’attaccante è valutato 40 milioni di euro, e da questa cifra Giovanni Carnevali non ha alcuna intenzione di mollare. Arrivare insomma ad acquistare Scamacca sul calciomercato di gennaio non sarà semplice.

Dal canto suo la Juventus sarebbe anche disposta a spendere questa cifra, ma chiede condizioni più favorevoli rispetto a quelle che hanno portato Locatelli alla Continassa. La sensazione al momento è che la Vecchia Signora debba comunque vendere, o se non altro fare spazio nella rosa: la possibile rescissione di Aaron Ramsey sarebbe già qualcosa, ma forse sarebbe necessaria qualche altra uscita. In più, il Sassuolo ha appena chiuso la cessione di Jérémie Boga all’Atalanta: che un altro calciatore offensivo parta a gennaio a questo punto è decisamente più complicato, ma staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni e settimane…



