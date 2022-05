Calciomercato Juventus/ Udogie-Bellanova, si inserisce Marotta. Stand-by per Di Maria

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DUE GIOVANI PER LE FASCE

Per il calciomercato Juventus spuntano due nomi di giovani, o meglio arrivano conferme circa l’interesse di Federico Cherubini: i bianconeri devono sistemare anche le fasce laterali, mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri giocatori che possano alternarsi con chi rimarrà. Danilo e Luca Pellegrini sembrano destinati alla conferma, a destra naturalmente c’è anche Juan Cuadrado mentre per Alex Sandro la situazione è in bilico, e comunque le ultime due stagioni ci hanno detto che il brasiliano ex Porto non garantisce più la massima affidabilità.

Calciomercato Inter news/ Bernardeschi può sostituire Perisic (ultime notizie)

Raoul Bellanova, classe 2000 di proprietà del Bordeaux ma che sarà riscattato dal Cagliari, dovrebbe avere un futuro ancora in Serie A per l’ottimo campionato disputato in maglia rossoblu; Destiny Udogie, nato a novembre 2002, è stato una grande rivelazione in un’Udinese che si è salvata in carrozza. Le big sono su di loro: soprattutto dopo l’addio di Ivan Perisic c’è anche l’Inter su di loro, perché Udogie gioca stabilmente a sinistra mentre Bellanova può impiegare entrambe le corsie; la Juventus ci sta seriamente pensando anche per la questione degli italiani da inserire nella lista, la concorrenza nerazzurra spaventa e dunque si prospetta un braccio di ferro per Udogie e Bellanova, vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli/ Il Barcellona offre Pjanic per Koulibaly, idea Bernardeschi

SI PRENDE TEMPO PER DI MARIA

Altra questione legata al calciomercato Juventus è quella dell’arrivo di Angel Di Maria. Il Fideo, che lascerà il Psg a parametro zero, avrebbe ormai da tempo un accordo con la società bianconera ma proprio la Vecchia Signora starebbe prendendo tempo, valutando la situazione. Sono due i temi che sembrano preoccupare la dirigenza: il primo è di fatto economico, perché la formula del contratto sarebbe quella di un ingaggio annuale con opzione per una seconda stagione, ma in questo modo la Juventus non potrebbe usufruire del Decreto Crescita per ammortare i costi e risparmiare sullo stipendio dell’argentino.

Calciomercato Inter/ Bremer prima scelta in difesa, Lukaku può tornare ma…

Il secondo dubbio riguarda le motivazioni di Di Maria, che nel dare l’addio al Psg ha dichiarato di voler fare almeno un altro anno in Europa prima di tornare in patria. Ecco: che questo anno sia soltanto una sorta di “transizione” o “vacanza” a basso ritmo per il Fideo? Si mette insomma in discussione la motivazione che l’esterno argentino avrebbe nell’affrontare una stagione con la maglia della Juventus, e questo chiaramente andrebbe a incidere sulla crescita generale di una squadra che ha invece bisogno di risalire la corrente. La sensazione è che l’accordo si farà se nel frattempo non subentrerà qualche nuovo prospetto che, tutto considerato, dia maggiori garanzie rispetto a Di Maria, il cui acquisto per il momento rimane in stand-by.











© RIPRODUZIONE RISERVATA