Calciomercato Lazio News/ Affare Noslin-Cabal, incontro previsto in settimana col Verona (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL DOPPIO COLPO DAL VERONA

Il calciomercato Lazio accelera. L’affare con il Verona per Noslin e Cabal necessita di una sterzata decisiva poiché la concorrenza si fa sentire ed è tutt’altro che accogliere. Sull’attaccante, preso per sostituire Ngonge andato a gennaio al Napoli, c’è il Manchester United di Erik ten Hag, colpito dai progressi fatti in Serie A dopo il trasferimento dal Fortuna Sittard.

Calciomercato Torino News/ Radonjic verso il ritorno a casa, si lavora per Pio Esposito (26 giugno 2024)

Sul giocatore colombiano invece c’è un’altra squadra del nostro campionato che vorrebbe fare uno sgarbo alla Lazio ovvero l’Atalanta, da sempre attenta agli esterni. Per questo motivo, la Lazio non può permettersi ulteriori perdite di tempo e in settimana, Secondo Il Messaggero, è in programma un incontro per chiudere il doppio colpo per una cifra vicina ai 20 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Grande concorrenza per Jonathan David. Piace Pinamonti (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CORSA CONTRO IL TEMPO CON IL VERONA

In realtà, il calciomercato Lazio va di fretta anche per volontà del Verona. La squadra scaligera, per quanto possa approfittare di un’asta per entrambi i propri giocatori, vorrebbe chiudere l’operazione entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Mancano meno di una settimana è normale che ogni giorni diventi decisivo.

Una vera e propria corsa contro il tempo con la Lazio che, a differenza delle rivali, gode di un netto anticipo sulle pretendenti. Infatti i colloquio con il Verona per Noslin e Cabal esistono da diversi giorni ma la fumata bianca non è mai propriamente arrivata. Dunque questo summit tra società assomiglia molto ad un “tutto o niente“.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Disgelo con Di Lorenzo, Folorunsho rinnova (26 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA