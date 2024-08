CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA ALCARAZ IN MEDIANA

Il calciomercato Lazio sta cercando di migliorare il centrocampo. L’ultimo nome per la zona nevralgica del campo emerso sul Corriere dello Sport è quello di Carlos Alcaraz, centrocampista in forza al Southampton con una breve parentesi anche alla Juventus.

Il riscatto altissimo messo dai bianconeri, a dimostrazione che si trattasse semplicemente di un’operazione per aumentare il numero dei centrocampisti da gennaio a giugno per Allegri, non è stato come da previsione pagato.

Calciomercato Milan News/ Samardzic, fissato incontro con l'Udinese: rimane viva la pista (11 agosto 2024)

Dunque il calciatore è tornato ai Saints, promossi in Premier League, ma non è da escludere che possa salutare l’Inghilterra. Per questo la Lazio avrebbe quanto meno messo nel mirino il giocatore, anche solo per un prestito.

Decisamente messo meglio il discorso Folorunsho. Il giocatore non ha mai nascosta la sua fece biancoceleste e dunque la Lazio rimane la sua primissima scelta, al netto dell’interesse di Fiorentina e Milan. Detto ciò, a questo punto la palla passa alla società.

Calciomercato Inter News/ Zézé, il Nantes spara alto per il preferito di Oaktree: 30 milioni (11 agosto 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, DA CASTELLANOS A CANCELLIERI

Il calciomercato Lazio è però anche cessioni. Per questo la società biancoceleste starebbe cercando di piazzare tutti gli esuberi che potrebbe aumentare il tesoretto a disposizione di Lotito per colmare gli ultimi tasselli mancanti del mosaico di Baroni.

Il Girona si è di nuovo fatto vivo per Castellanos offrendo 18 milioni di euro, ma la Lazio non avrebbe intenzione di cederlo per due motivi: il prezzo non è considerato pari al valore dell’attaccante e soprattutto l’argentino è l’unico centravanti di ruolo rimasto in rosa.

Calciomercato Juventus News/ Nico Gonzalez, Thiago Motta lo vuole per l'esordio in Serie A (11 agosto 2024)

Sempre dalla Spagna è arrivata un’offerta per un giocatore di Baroni, questa volta un centrocampista ovvero Basic. Sul mediano talvolta utilizzato da Sarri nel suo trascorso alla Lazio, ci sarebbe l’Espanyol che vorrebbe portarlo in Liga.

Ultimo, ma non per poca importanza il discorso Cancellieri. Reduce da un prestito positivo all’Empoli, l’esterno offensivo ex Verona potrebbe ritrovarsi per un altro anno lontano dalla Capitale. In vantaggio ci sarebbe il Parma.