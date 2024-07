Calciomercato Lazio/ Tchaouna è ufficiale, inserimento per Gudmundsson. Castellanos via? (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, BIANCOCELESTI SU GUDMUNDSSON

Il calciomercato Lazio vira su Albert Gudmundsson del Genoa. La trattativa per Mason Greenwood si complica giorno dopo giorno vista la grande richiesta da parte del Manchester United dunque i biancocelesti hanno pensato al piano B, rappresentato proprio dal calciatore islandese, seguito già da vari club in Serie A.

Infatti su Gudmundsson c’è da tempo molto forte l’Inter di Simone Inzaghi, sotto richiesta dello stesso tecnico che avrebbe chiesto alla società un attaccante rapido e veloce. Col tempo anche il Napoli ha bussato alla porta del Genoa per chiedere informazioni sul giocatore dato che tardava ad arrivare l’affondo decisivo dell’Inter.

Ora dunque anche la Lazio si aggiunge a questa asta tutta made in Serie A. Una cosa sicura è che il Genoa accontenterà il calciatore in ogni caso, acconsentendo senza opporre resistenza alcuna sulle volontà dell’islandese. Dunque c’è solo da capire chi tra le tante squadre la spunterà.

CALCIOMERCATO LAZIO, TCHAOUNA FIRMA. IN DUE VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Lazio vede anche un’ufficialità proprio di questa mattina: Loum Tchaouna è un nuovo calciatore biancoceleste a titolo definitivo. L’ormai ex Salernitana, classe 2003, ha stupito molti addetti ai lavori in quest’ultima stagione, risultando tra i pochissimi del club campano ad impressionare positivamente.

La Lazio ha bruciato tutti sul tempo e dopo diverse settimane di trattative ha messo nero su bianco l’arrivo del francese. Chi invece rischia di salutare la Capitale sono Marcos Antonio e Castellanos, entrambi con offerte differenti ma con in comune l’addio alla Lazio in questa sessione di mercato.

Il centrocampista brasiliano è molto vicino al Flamengo, squadra con cui giocherà in prestito il primo anno per poi rimanerci definitivamente per via dell’obbligo di riscatto. Discorso diverso per Castellanos con il Girona interessata al centravanti, un ritorno per una cifra vicino ai 15/20 milioni.

