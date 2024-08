CALCIOMERCATO LAZIO, ENIGMA CATALDI

Il calciomercato Lazio è sempre alla presa con la grana Danilo Cataldi. Il centrocampista dei biancocelesti potrebbe salutare la squadra del suo cuore dopo la spinosa situazione che ha visto Zaccagni preferito all’ex Benevento nel ruolo di capitano.

La scelta ricaduta sul numero dieci ha fatto discutere nello spogliatoio azzurro con Cataldi che avrebbe addirittura chiesto un incontro alla società per fare chiarezza, ma l’esito del meeting sembra essere stato negativo con il giocatore che ha chiesto la cessione.

Calciomercato Napoli News/ Hermoso, il difensore cambia agente. Cagliari su Cheddira (3 agosto 2024)

Per lui ci sono richieste, dato che Cataldi ha dimostrato in Serie A di potersela cavare nel ruolo di regista e ci sono due squadre del nostro massimo campionato molto interessate come il Cagliari di Nicola e il Torino di Vanoli.

I granata potrebbero essere in vantaggio dato che i sardi stanno trattando con il Napoli per Gaetano e dunque vicini a spendere 10 milioni mentre i granata potrebbe addirittura incassare 20 milioni dalla cessione di Ricci, interessati al Marsiglia.

Calciomercato Lazio/ Su Gila c'è il Real Madrid. Fabiani ci prova per Alexsander (3 agosto 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, VITOR ROQUE SI ALLONTANA

Il calciomercato Lazio insegue invece un attaccante in vista di questa sessione di mercato. Con l’addio di Ciro Immobile, finito al Besiktas in Turchia, il ruolo di centravanti è occupato solamente dall’argentino Taty Castellanos.

Il giocatore è richiesto dal Girona, ma Fabiani ha sparato altissimo chiedendo 50 milioni. Insomma, una sorta di modo per spiegare che Taty non si muoverà. Andrà però cercato necessariamente un altro profilo importante per la punta.

Uno dei nomi è Vitor Roque, attaccante del Barcellona. Arrivato dal Brasile con grandi speranze, il calciatore sembra non essersi ambientato in Spagna e il Barça ha fissato il prezzo a 40 milioni, una cifra che servirà all’assalto per Nico Williams o Dani Olmo.

Calciomercato Fiorentina/ De Gea apre ai viola. Kepa rimane l'alternativa per la porta (3 agosto 2024)

Secondo El Nacional, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire la cifra richiesta per evitare l’inserimento di altre squadre interessate al calciatore come ad esempio la stessa Lazio, Porto e Siviglia. A queste cifre va detto che però i biancocelesti non arriveranno a quelle cifre.