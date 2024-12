CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IDEE ITALIANE A CENTROCAMPO

Il calciomercato Lazio in entrata è parecchio attivo. Dopo essere stata una delle squadre con più movimenti in estate, i biancocelesti non si tirano indietro nemmeno nella sessione invernale e a gennaio cercheranno di piazzare qualche colpo o almeno di portarsi avanti per la finestra estiva.

Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ci sono conferme circa l’interessamento della Lazio per Cesare Casadei e Jacopo Fazzini. Il primo è in uscita dal Chelsea mentre il secondo è un pezzo pregiato dell’Empoli.

Casadei, Settore Giovanile dell’Inter, ha cercato fortuna a Londra ma fin qui sta trovando poco spazio nonostante il grande potenziale. Per riportarlo nel Belpaese, soluzione che il ragazzo sarebbe felice di accogliere, ci vorrà un’offerta sui 30 milioni.

Per quanto riguarda Fazzini il discorso dipenderà molto da quante concorrenti si faranno avanti, in primis il Napoli. L’Empoli sta ormai diventando una bottega pregiata con i suoi giovani, capaci di vincere anche un campionato Primavera nel 2021 trascinati da Tommaso Baldanzi, ora ironia della sorta nell’altra squadra della Capitale, la Roma.

Altro nome che piace parecchio alla Lazio è Valentin Gomez. Classe 2003 e di ruolo difensore milita nel Velez ed è già nel giro della Nazionale Under 20 argentina. Il contratto andrà in scadenza nel 2026 e l’idea della Lazio è quella id acquistarlo in prestito mentre il Velez chiede 10 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, UNA TRIPLA CESSIONE IN VISTA

Anche in uscita, il calciomercato Lazio potrebbe riservare parecchie sorprese. Una su tutte è praticamente cosa fatta: Akpa Akpro sarà il primo acquisto del Monza targato Bocchetti dopo l’esonero di Nesta, la società ha puntato su un altro ex difensore.

Altri calciatori molto vicini alla cessione sono Hysaj e Basic. Il terzino albanese ha giocato un’ottima partita contro il Napoli in Coppa Italia, attirando l’attenzione di alcuni club. Ricordiamo che attualmente non è in lista per la Serie A.

Anche Basic è destinato a lasciare la Capitale. Ormai il centrocampo titolare e quello di riserva della Lazio è noto a tutti e lui è ormai fuori anche dalle gerarchie di Baroni. Da capire se già a gennaio ci sarà qualche squadra che affonderà il colpo.