NESTA ESONERATO DAL MONZA: C’È IL COMUNICATO UFFICIALE

Alessandro Nesta è stato esonerato dal Monza: era una decisione nell’aria che è diventata ufficiale da pochi minuti, la società brianzola ha emesso il comunicato con il quale ha informato di aver sollevato l’ex difensore dall’incarico di allenatore. Fatale a Nesta la sconfitta interna contro la Juventus: la sua avventura in Serie A, almeno per il momento, si conclude con un ultimo posto in classifica a quota 10 punti, staccato di 5 lunghezze dalla salvezza e, al netto di questo, forse anche a causa dei paragoni scontati con le ultime due stagioni, nelle quali il Monza sotto la guida di Raffaele Palladino si è piazzato a metà graduatoria facendo molto bene.

Diretta/ Monza Juventus (risultato finale 1-2): bianconeri vincenti dopo 42 giorni! (22 dicembre 2024)

Il Monza aveva scelto Alessandro Nesta in virtù del suo sistema di gioco: lo aveva affermato esplicitamente Adriano Galliani nel giorno della presentazione, il tecnico non aveva fatto malissimo in Serie B con la Reggiana ma al piano di sopra ha faticato fin da subito con una squadra che pure non era e non è troppo diversa da quella dello scorso anno. Avendo fatto 10 punti in 17 giornate il destino era abbastanza segnato: Nesta è stato esonerato dal Monza, che dovrebbe aver scelto anche il nuovo allenatore e da quello ripartirà il prossimo sabato, quando chiuderà il suo anno solare nella delicatissima trasferta sul campo del Parma.

Probabili formazioni Monza Juventus/ Quote: Maldini squalificato (Serie A, oggi 22 dicembre 2024)

IL NUOVO ALLENATORE DEL MONZA SARÀ BOCCHETTI

Non compare nel comunicato con cui Nesta è stato esonerato, ma il nuovo allenatore del Monza dovrebbe essere Salvatore Bocchetti: ancora molto giovane (38 anni), lo ricordiamo difensore soprattutto del Genoa ma anche con un breve passaggio al Milan (tra gennaio e giugno 20159 dopo essere stato in Russia con le maglie di Rubin Kazan e Spartak Mosca. Come allenatore invece Bocchetti ha scarsa esperienza: a ottobre 2022 aveva preso il posto di Gabriele Cioffi sulla panchina del Verona, sprovvisto di patentino A aveva ricevuto una deroga per un mese nel quale aveva perso sei partite su sei, poi era rimasto per affiancare Marco Zaffaroni timbrando una grande salvezza, in rimonta, nel playout contro lo Spezia.

DIRETTA/ Monza Milan Primavera (risultato finale 0-2): gol di Dutu e Scotti! (oggi 21 dicembre 2024)

Ufficialmente dunque Bocchetti ha sei partite come allenatore tra i professionisti; in precedenza aveva ottenuto 7 punti in altrettante giornate con il Verona Primavera, nell’Hellas dunque i suoi unici passi come tecnico e, di conseguenza, possiamo sicuramente parlare di un azzardo da parte del Monza che sceglie di affidargli la panchina, del resto però non era stata troppo dissimile la decisione di nominare allenatore Raffaele Palladino, dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, e sappiamo tutti come sono andate le cose. Intanto in bocca al lupo a Nesta, esonerato dal Monza, augurandogli di trovare presto una nuova squadra con la quale rimettersi in gioco.